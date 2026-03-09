Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 2: Harold Tejada sorprendió

El alemán Max Kanter (Astana) se impuso al esprint en una alarde de potencia en la segunda etapa de la París Niza 2026, disputada entre Épône y Montargis con un recorrido de 187 km, en la que mantuvo el maillot amarillo el estadounidense Lamperti (EF Education).

En un esprint desordenado y competido, Max Kanter, excorredor del Movistar, arrancó de lejos dentro de la recta de meta y fue capaz de mantener la cabeza hasta levantar los brazos como vencedor de etapa con un tiempo de 4h.25.07, a una media de 42,3 km/hora, el tercer triunfo para el ciclista nacido en Cottbus hace 28 años.

La segunda plaza fue para el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull Bora) y la tercera para el belga Jasper Stuyven (Soudal). En la quinta plaza cruzó la meta el líder, Luke Lamperti, quien mantuvo el mando de la general.



Escapada sentenciada de antemano

De inicio, y después de intento en solitario del alemán Jasha Sutterlin, abrieron brecha el danés Casper Pedersen (Soudal) y los franceses del TotalEnergies Le Berre Y Vercher. Empresa utópica en un recorrido casi llano, con apenas 3 cotas de tercera y un tramo final que no querían desaprovechar los equipos de los velocistas para propiciar una llegada al esprint, tal vez la última opción.

El pelotón no dejó que la etapa se le fuera de las manos, sobre todo el EF del líder Lamperti, que asumió la responsabilidad de marcar el ritmo para estabilizar la fuga como mucho en torno a los 2 minutos. Pedersen cumplió el objetivo de mantener el maillot de puntos rojos de la montaña puntuando en cabeza en las tres tachuelas del día.



Juan Ayuso pelea por la bonificación del esprint intermedio

Con el maillot "faralaes" a buen recaudo los dos supervivientes de la escapada, tras la renuncia de Vercher, decidieron integrarse en el gran grupo a 60 de meta. Un saludo entre ambos y etapa nueva en la zona más llana del recorrido.



Se instaló la calma en el gran grupo, que ocupaba a marcha cómoda el ancho de la calzada. Tregua, pero en la planicie había un aliciente con premio de 6 segundos de bonificación, el esprint de Fromont. Goloso botín que espabiló el ritmo. El belga Vito Braet fue el máximo agraciado, Juan Ayuso recaudó 4 y el líder Lamperti 2.



Hoole cede a 500 metros de meta, Kanter no perdona

Con 20 kilómetros a meta, una caída afectó a varios corredores, pero todos pudieron volver a la carrera. Ya en fase de nervios atacó el neerlandés Daan Hoole (Decathlon), lo que obligó a reaccionar al Movistar de Aular y NSN de Biniam Girmay, dos de los grandes aspirantes a ganar en Montargis.

Hoole desafió al pelotón rodando escapado a un ritmo superior a los 52 km/hora, un gigante de casi 2 metros de estatura y 84 kilos que mereció una buena recompensa, pero que despertó del sueño con la meta a la vista, a menos de 600 metros de la última línea, cuando los lanzadores ya habían activado el protocolo de llegada.

No estaba en la pelea Girmay, tampoco Aular, en un final un tanto confuso, pero los hombres del Astana colocaron en situación privilegiada a Max Kanter, quien despegó hacia la gloria con una auténtica exhibición de fuerza. Su primera victoria en el World Tour, de ahí su emoción con lágrimas en la meta.

Luke Lamperti líder lidera la general empatado con el belga Vito Braet (Lotto) y Pithie es tercero a 6 segundos. La crono por equipos de este miércoles marcará el punto de inflexión de la "Carrera del Sol", ya que aparecerán los favoritos.

Max Kanter, ganador de la etapa 2 de la París Niza 2026. Getty Images.

Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 2