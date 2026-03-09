Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A Real Madrid le tocará jugar sin Kylian Mbappé; sería baja contra Manchester City

A Real Madrid le tocará jugar sin Kylian Mbappé; sería baja contra Manchester City

Luego de estar fuera de la cancha, por casi un mes. El delantero francés Kylian Mbappé ya estaría entrenando en solitario para enfrentar al City en la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé en el Real
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad