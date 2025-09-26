Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué la Bundesliga no le dio el gol a Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Werder Bremen?

¿Por qué la Bundesliga no le dio el gol a Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Werder Bremen?

A pesar de que, en un inicio, se le había asignado el primer tanto a Luis Díaz, en la victoria 4-0, por la fecha cinco, las cosas cambiaron y ya se hizo oficial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, tras su partido contra Werder Bremen, por la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, tras su partido contra Werder Bremen, por la Bundesliga
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad