¿Por qué la Bundesliga no le dio el gol a Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Werder Bremen?

En el minuto 65, en un contragolpe, a pase de Luis Díaz, Harry Kane alcanzó los 100 goles con Bayern Múnich en apenas 104 partidos. Y es que había anotado antes su tanto número 99 a través de un penalti y que agrandó el pleno de su equipo contra Werder Bremen (4-0).

Leyenda del fútbol inglés y del Tottenham, también lo es y lo será del conjunto bávaro, el líder incontenible de la Bundesliga, que dispone de un goleador magnífico, que no se conforma con nada y suma goles con una naturalidad fantástica. En sus ocho encuentros, Kane ya ha marcado 15 tantos. De nuevo, una barbaridad.

Sus números son indiscutibles, su presente es imparable y su futuro apunta a más, como su equipo, que ha ganado todos y cada uno de sus partidos. Ya campeón de la Supercopa de Alemania, sobrepasó su primer duelo de la Champions League, superó la primera eliminatoria de la Copa de su país y maneja con firmeza el liderato de la Bundesliga, con cinco triunfos.

La victoria la había iniciado, supuestamente, Luis Díaz. El extremo colombiano marcó el 1-0 entre el remate y el rebote con la rodilla. Fuera lo que fuera, fue indispensable para que ese balón, taconeado por Jonathan Tah, tras un centro de Michael Olise que surcó el área rival, terminara en el gol que abrió el triunfo del líder germano.

Sin embargo, las cosas cambiaron. La página oficial de la Bundesliga decidió darle el tanto al defensa central, Jonathan Tah, y no asignárselo al guajiro, quien se quedó con las ganas de celebrar otro gol más con la camiseta del Bayern Múnich. Recordemos que ya ha marcado cuatro anotaciones con esta institución.

¡METIÓ LA RODILLA! Olise tiró el centro, Tah definió de taco y Luis Díaz la desvió para el 1-0 de Bayern Munich vs. Werder Bremen por la #Bundesliga.



La razón de ello se debe a que, al parecer, el roce no fue suficiente como para cambiar la trayectoria del esférico y, con o sin su toque, era gol del alemán, al minuto 22.

Eso fue el impulso para el Bayern, que acumuló más ocasiones y que marcó el 2-0 de penalti. La pena máxima fue cometida por Friedl sobre Harry Kane, que aprovechó el lanzamiento desde los once metros para su gol número 99: carrera corta, tiro con la derecha y gol, sin ninguna opción para el guardameta, que fue el mejor del Werder.

De no ser por Karl Hein, la goleada ya habría sido evidente al descanso. Sus atajadas fueron destacadas, como la mano derecha que sacó tras un rebote de Coulibaly en un tiro de Olise. Hubo más ocasiones, con su equipo entregado al destino de la mayoría de visitantes cuando acuden al Allianz Arena en cualquier torneo.

Luis Díaz en Bayern Múnich contra Werder Bremen por la Bundesliga. Getty

La derrota es prácticamente inevitable. Lo comprobó el Werder Bremen, pese a su aparente reacción en la segunda parte, como antes lo habían hecho el Leipzig (6-0), el Hamburgo (5-0) e incluso el Chelsea, el campeón del mundo, derrotado por 3-1 en la Liga de Campeones. Es la rutina del conjunto de Vincent Kompany, con pleno de victorias.

Igual de inevitable que los goles de Kane. Anotado el primero al borde del intermedio, le quedaba otro para el centenar de tantos con la camiseta del Bayern. Un contraataque trepidante le brindó la ocasión. El pase fue de Luis Díaz, la culminación infalible del delantero inglés, que quiere más. El martes visita en la Champions al modesto Pafos. Aún le dio tiempo a otro gol: el 4-0 de Konrad Laimer.