Luis Díaz, inteligencia y clase: el guajiro puso a 'brindar' a todos en el Allianz Arena

Jugadas de fantasía y calidad dejó Luis Díaz en el campo de juego del Allianz Arena en Bayern Múnich vs. Werder Bremen, este viernes. El número '14' de los 'bávaros' demostró su calidad con el balón a sus pies y dejó muy mal parados a sus marcadores, ganándose los aplausos de los hinchas locales en las tribunas y los comentarios de los internautas en las redes sociales.

Así fue como el de Barrancas evidenció su talento por la banda. Recibió el balón, y ante la marcación de los jugadores rivales, 'Lucho' salió jugando con inteligencia y clase. Primero dejó 'tirado' a uno con un túnel, luego pisó la pelota ante otro rival, saliéndose muy fácilmente con un gran taco para dejarle servido el balón a Tom Bischof.

Luis Díaz, en el partido entre Bayern Múnich y Werder Bremen Foto: AFP

Hay indicar que 'Lucho' generó la asistencia para el segundo gol de Harry Kane en el juego, y aunque en primera instancia le anotaron en el tablero un gol, finalmente en la página de la Bundesliga se lo otorgaron a Jonathan Tah.

Vea acá la jugada de fantasía de Luis Díaz HOY en Bayern Múnich vs. Werder Bremen por la Bundesliga: