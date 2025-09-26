Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, inteligencia y clase: el guajiro puso a 'brindar' a todos en el Allianz Arena

Luis Díaz, inteligencia y clase: el guajiro puso a 'brindar' a todos en el Allianz Arena

El extremo demostró su calidad con el balón en el césped del Allianz Arena en Bayern Múnich vs. Werder Bremen, este viernes. ¡Luis Díaz dejó locos a sus rivales!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Luis Díaz en medio del juego entre Bayern Múnich y Werder Bremen por la Bundesliga.
Luis Díaz en medio del juego entre Bayern Múnich y Werder Bremen por la Bundesliga.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad