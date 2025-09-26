Luis Díaz clave en nuevo triunfo del Bayern Múnich; aportó en el 4-0 sobre Werder Bremen

¡Titularidad, contribución y asistencia! Luis Díaz tuvo un partidazo con Bayern Múnich, que no tuvo problemas frente al Werder Bremen en partido de la quinta jornada de la Bundesliga. Fue 4-0 para los 'bávaros' que tienen puntaje perfecto: 15 de 15. ¡El guajiro tuvo un juego redondo!

El extremo guajiro fue clave en el triunfo de su escuadra y generó otro pasegol a su historial desde que arribó al elenco muniqués, sino que también se mostró correcto en defensa cuando fue ayudar en ese aspecto; cumplió en esta faceta y los hinchas del Bayern le retribuyeron con aplausos desde las tribunas.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, tras su partido contra Werder Bremen, por la Bundesliga AFP

'Lucho' fue importante en el primer gol de su club al minuto 22. En primera instancia le dieron el gol al oriundo de Barrancas, pero después en la planilla de la Bundesliga la anotación se la dieron a Jonathan Tah.

Publicidad

También se lució con algunas jugadas de fantasía, taquito y túnel a la vez. El atacante demostró destreza con el balón a sus pies, dejando muy mal parados a los zagueros del Weder Bremen.

Además, volvió a evidenciar su gran conexión con Harry Kane, a quien le generó una magnífica asistencia. El exjugador del Liverpool recibió el balón en el borde del área, gambeteó para dejar a sus marcadores en el camino y luego le dejó 'servido' el balón al delantero inglés, que de paso, convirtió su segundo gol en el juego y el tanto número 100 con el Bayern Múnich en 104 partidos; una máquina del gol.

Publicidad

Kane ya había marcado al minuto 45 desde el punto blanco del penalti, mientras que Konrad Laimer puso cifras definitivas para los 'bávaros' al minuto 87.

Los dirigidos por Vincent Kompany se han mostrado intratables hasta el momento en la Bundesliga, siendo un equipo letal en el frente de ataque, no sólo por la buena dupla que han conformado 'Lucho' Díaz con Kane. Los otros nombres importantes arriba son Serge Gnabry Michael Olise.

Luis Díaz estuvo en el campo de juego del Allianz Arena hasta el minuto 84 y en su lugar ingresó Wisdom Mike.