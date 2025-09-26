Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz clave en nuevo triunfo del Bayern Múnich; aportó en el 4-0 sobre Werder Bremen

Luis Díaz clave en nuevo triunfo del Bayern Múnich; aportó en el 4-0 sobre Werder Bremen

El guajiro volvió a evidenciar buen fútbol con Bayern Múnich en el Allianz Arena, reportándose con una asistencia y dejando jugadas de fantasía para los aplausos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Luis Díaz en Bayern Múnich contra Werder Bremen por la Bundesliga.
Luis Díaz en Bayern Múnich contra Werder Bremen por la Bundesliga.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad