Luis Díaz está 'on fire': vea acá su gol en Heidenheim vs. Bayern Múnich en partido de preparación

Luis Díaz se reportó en el tablero este martes con Bayern Múnich, escuadra que enfrentó en duelo de preparación al Heidenheim. El extremo guajiro sólo necesitó de pocos minutos en cancha para inflar las redes contrarias y poner a celebrar a los hinchas de los 'bávaros' en las tribunas.
Luego de una gran jugada por parte de Michael Olise por la banda, el francés envió un centro rastrero al área y allí apareció 'Lucho', quien casi cayéndose, definió para el 2-3 parcial a favor del elenco entrenado por Vincent Kompany, a los 78 minutos.
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Díaz Marulanda había ingresado al campo de juego al 66, tras una ventana de cambios.
Vea acá el gol de Luis Díaz HOY en en Heidenheim vs. Bayern Múnich en partido de preparación:
GOALLL 78’ LUIS DIAZ— key (@pena1tyshot) August 18, 2026
ASSIST BY MICHAEL OLISE pic.twitter.com/VWIvguLDee