Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz está 'on fire': vea acá su gol en Heidenheim vs. Bayern Múnich en partido de preparación

Luis Díaz está 'on fire': vea acá su gol en Heidenheim vs. Bayern Múnich en partido de preparación

El guajiro aprovechó un buen pase por parte de Michael Olise para inflar las redes contrarias, en duelo de fogueo frente al Heidenheim. ¡Así fue el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich.
Twitter del Bayern Múnich

Luis Díaz se reportó en el tablero este martes con Bayern Múnich, escuadra que enfrentó en duelo de preparación al Heidenheim. El extremo guajiro sólo necesitó de pocos minutos en cancha para inflar las redes contrarias y poner a celebrar a los hinchas de los 'bávaros' en las tribunas.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Luego de una gran jugada por parte de Michael Olise por la banda, el francés envió un centro rastrero al área y allí apareció 'Lucho', quien casi cayéndose, definió para el 2-3 parcial a favor del elenco entrenado por Vincent Kompany, a los 78 minutos.

Últimas noticias

Jhon Lucumí es el cuarto colombiano en vestir la camiseta de la Juventus.
Colombianos en el exterior

¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado salió a relucir en medio de la llegada de Jhon Lucumí a Juventus?

Jhon Lucumí, Johan Mojica, Kevin Castaño y Jordan García son unos de los colombianos que cambiaron de equipo.
Colombianos en el exterior

Así van los fichajes de jugadores colombianos en el exterior; Jhon Lucumí dio el salto a Juventus

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

Publicidad

Díaz Marulanda había ingresado al campo de juego al 66, tras una ventana de cambios.

Vea acá el gol de Luis Díaz HOY en en Heidenheim vs. Bayern Múnich en partido de preparación:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Amistosos Internacionales

Publicidad

Publicidad

Publicidad