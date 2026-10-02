Aldair Quintana y un debut accidentado con Selección Colombia; duro golpe y corte en su cabeza

El debut del arquero Aldair Quintana con la Selección Colombia quedó marcado por un corte en su cabeza, cuando apenas iban 6 minutos de juego en el partido preparatorio frente a Paraguay.

Hugo Cuenca se chocó con el guardameta de nuestro país, quien quedó en el piso, pidió asistencia médica y tuvo que ser atendido por varios instantes. De hecho, hasta Álvaro Montero estuvo calentando en caso de que su compañero no pudiera seguir.

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Afortunadamente no pasó a mayores, le colocaron un vendaje en su cabeza por el corte que le quedó y Aldair Quintana pudo seguir sin inconvenientes en el duelo frente a Paraguay.

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Acá el golpe de Aldair Quintana en Colombia vs Paraguay: