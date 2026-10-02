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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Aldair Quintana y un debut accidentado con Selección Colombia; duro golpe y corte en su cabeza

Aldair Quintana y un debut accidentado con Selección Colombia; duro golpe y corte en su cabeza

El arquero, quien se estrenó este viernes con la camiseta de la Selección Colombia en el partido contra Paraguay, tuvo que ser atenido por varios minutos por un golpe en su cabeza.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de oct, 2026
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Aldair Quintana Selección Colombia
Aldair Quintana con la Selección Colombia
Transmisión

El debut del arquero Aldair Quintana con la Selección Colombia quedó marcado por un corte en su cabeza, cuando apenas iban 6 minutos de juego en el partido preparatorio frente a Paraguay.

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Hugo Cuenca se chocó con el guardameta de nuestro país, quien quedó en el piso, pidió asistencia médica y tuvo que ser atendido por varios instantes. De hecho, hasta Álvaro Montero estuvo calentando en caso de que su compañero no pudiera seguir.

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Afortunadamente no pasó a mayores, le colocaron un vendaje en su cabeza por el corte que le quedó y Aldair Quintana pudo seguir sin inconvenientes en el duelo frente a Paraguay.

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Acá el golpe de Aldair Quintana en Colombia vs Paraguay:

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