Reacción del Bayern Múnich, de Luis Díaz, tras sorteo de Champions; “hay mucho en juego”

El Bayern Múnich afronta la puesta en marcha de la Champions League como un gran desafío al estar incluido en un grupo potente para la primera fase que ha quedado configurada con el sorteo de este jueves.

El Bayern tiene como primeros adversarios en la competición al Chelsea, al París Saint Germain, Arsenal, Club Brujas, Sporting, PSV Eindhoven, Unions St. Gilloise y Pafos.

"Es una fase de grupos muy potente para el Bayern" dijo el Director Ejecutivo Jan Christian Dressen. "El nuevo formato ha mostrado que esun éxito, que cada partido cuenta y la incertidumbre está hasta el final, hasta la última jornada. Los espectadores vivirán muchas noches mágicas. Incluso en la fase liga con rivales como el campeón, el París Saint Germain, el Chelsea, que ha ganado el Mundial de Clubes", recordó.

Por su parte, el director deportivo, Max Eberl, dijo que en los duelos contra el PSG, el Chelsea o el Arsenal "hay mucho en juego. También jugaremos contra otros tradicionales en el fútbol como el Sporting o el PSV Eindhoven y con otros sin experiencia como el Pafos o el St. Gilloise", indicó el dirigente.



Manuel Neuer y los rivales del Bayern Múnich en la Champions League 2025/26

Manuel Neuer, capitán del Bayern Múnich, destacó la motivación que supone enfrentarse a rivales de primer nivel, como el París Saint Germain y el Chelsea, con los que se medirá en la primera fase de la Liga de Campeones.

Publicidad

El Bayern tiene como primeros adversarios en la competición a Chelsea, París Saint Germain, Arsenal, Club Brujas, Sporting, PSV Eindhoven, Unions St. Gilloise y Pafos.

Luis Díaz celebra su gol con Bayern Múnich frente a RB Leipzig, por la fecha 1 de la Bundesliga AFP

"El Chelsea siempre es un rival fuerte, acaba de ganar el Mundial de Clubes. Conocemos al PSG de muchos partidos. Siempre es especial jugar contra los mejores equipos. El Brujas superó la fase de clasificación sin problemas", dijo el capitán del Bayern, que confía en que el técnico Vincent Kompany amplíe los conocimientos sobre el Club Brujas y el St. Gilloise, belgas como el entrenador.

Publicidad

"El Arsenal es fuerte, así que necesitamos un buen juego posicional y ser valientes con el balón. No hemos jugado muchas veces contra el Sporting. El Eindhoven es campeón de los Países Bajos y siempre ha contado con jugadores alemanes como Paul Wanner en sus filas. El Saint-Gilloise y el Pafos participan por primera vez, así que será importante que no subestimemos a estos equipos", agregó Neuer.