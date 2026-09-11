No hay problema entre empresaria colombiana y Lionel Messi en compra de club español; "sin riesgo"

La dueña del Eldense, la colombiana Carolina Holguín, señaló que la demanda que ha recibido del expropietario del club Pascual Pérez por impago de un préstamo de un millón de euros "no pone en riesgo ni la propiedad ni la operación" de posible venta de la entidad al futbolista argentino Lionel Messi.

Así lo hizo saber el abogado de Holguín en un comunicado emitido este viernes tras conocerse la demanda de Pascual Pérez en el que sostiene que "las acciones están pagadas, la propiedad del club no está en discusión y Carolina tiene solvencia suficiente para afrontar cualquier cantidad que, llegado el caso, pudiera reconocer un juez"

"Por tanto, esta reclamación no pone en riesgo ni la propiedad ni la operación (con Messi) y es absurdo que se intenten embargar unas acciones", indicó.

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Según el letrado, el problema real estriba en las diferencias con Pascual Pérez sobre las cuentas y sobre la situación en la que se entregó el club.



"La nueva propiedad tuvo que asumir y corregir obligaciones y contingencias anteriores que superan incluso la cantidad que reclama" y "por eso consideramos que se está intentando utilizar esta reclamación como una herramienta de presión en una negociación que debería centrarse en aclarar esas responsabilidades", añadió.

Cabe indicar que Holguín es la esposa de Juan Carlos Trujillo, presidente y máximo accionista del Llaneros de Villavicencio de la Liga Betplay, quien ya acumula varios años en el fútbol profesional colombiano. En la presente semana, desde Gol Caracol se trató de contactar con los cerebros de la operación de la venta del Eldense, pero por motivos de confidencialidad no se han pronunciado al respecto.