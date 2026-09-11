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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Malas noticias para Jhon Arias en Palmeiras; al DT ya le definieron decisión final

Malas noticias para Jhon Arias en Palmeiras; al DT ya le definieron decisión final

Tanto el colombiano, como el resto del plantel, ya conocen la dura decisión que tomaron con el entrenador Abel Ferreira. Este viernes se hizo oficial la noticia.

Por: AFP
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jhon Arias
Jhon Arias, extremo del Palmeiras
Foto: AFP

El entrenador del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, deberá cumplir tres jornadas de suspensión en el Brasileirão por patear un micrófono durante un partido, decidió este viernes la justicia deportiva.

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El equipo de Ferreira perdió el fin de semana pasado el liderato del campeonato brasileño, desplazado por el vigente campeón, Flamengo. Suma 53 puntos en 26 jornadas, una unidad menos que el nuevo puntero.

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El incidente que acaba en sanción ocurrió en la 25ª fecha, durante un empate 1-1 del Palmeiras en visita al Mirassol.

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"Ferreira fue denunciado en base a imágenes" que "mostraron al entrenador pateando deliberadamente un equipo de captación de audio junto al gramado, usado por el equipo responsable de la transmisión" de TV, explica un comunicado del Tribunal Superior de Justicia Deportiva.

El tribunal rechazó este viernes un recurso del equipo paulista contra una sanción inicial de dos jornadas y la aumentó a tres.

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Ferreira, de 47 años, no podrá estar en el banquillo en el derbi del sábado entre el Palmeiras y el Sao Paulo y tampoco en los siguientes compromisos del Verdão en la competición doméstica ante Gremio y Bahia.

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El castigo no aplica en competiciones internacionales.

El próximo miércoles, el equipo brasileño visitará a Liga de Quito en la vuelta de su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, tras ganar 1-0 la ida como local.

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