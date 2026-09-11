Kylian Mbappé, 'candidatazo' al Balón de Oro: "No ha habido a un jugador mejor que yo"

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, reivindicó su candidatura al Balón de Oro de 2026, cuyo ganador se conocerá el 26 de octubre, y aseveró que en la última temporada "no ha habido un jugador mejor" que él, sobre todo en el Mundial de este año, en el que arrebató a Leo Messi el título de máximo artillero histórico del torneo.

"No ha habido un jugador mejor que yo. Hemos hablado de los logros. De marcar tantos goles en competiciones importantes, allí donde están todos los grandes jugadores, y, por supuesto, en el Mundial, el evento más importante. Ser el máximo goleador de la historia de la competición. Durante todas mis vacaciones solo me hablaron de eso", declaró Mbappé, en una entrevista publicada en L'Équipe.

"Pensar que a los 27 años -agregó- ya soy el que más goles ha marcado. Es genial porque le quitas el récord a Leo Messi, que para muchos es el mejor jugador de la historia junto con Cristiano. Es fantástico. Este tipo de logros es diferente", señaló.

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El capitán de la selección francesa aseguró que tiene todas las posibilidades de ganar el Balón de Oro -que sería el primero en su carrera-, a pesar de no haber vencido ningún título importante, ni el Mundial con Francia, ni la Liga de Campeones ni la Liga española con el Real Madrid.



"El fútbol es un deporte colectivo. Pero es un trofeo individual. Y la idea que tengo del Balón de Oro es la de la época de Messi y Ronaldo. Nunca se le da a jugadores comunes, sino a jugadores diferentes. Y creo haber hecho cosas diferentes este año. Por lo tanto, considero que puedo ganarlo", ahondó.

Mbappé, de 27 años, se consagró como máximo anotador del Mundial de 2026, con 10 dianas en 8 encuentros, lo que le convierte en el máximo goleador de la historia de los campeonatos mundiales (22 goles). En la temporada 2025-2026, el de Bondy sumó 58 tantos y 13 asistencias en 60 partidos, mientras que Messi marcó 45 veces y dio 30 pases de gol en 49 citas.

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Messi, de 39 años y jugador del Inter de Miami, busca afianzarse aún más como el mejor futbolista de la historia si logra su noveno Balón de Oro, después de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por delante de los cinco logrados por Cristiano Ronaldo, que no entró en la lista de nominados.

El argentino lideró a su selección hasta la final del Mundial contra España, ante la que cedió 1-0. No obstante, destacó con 8 goles y cuatro asistencias.