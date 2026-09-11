Estos son los partidos de este fin de semana de la Liga Betplay II 2026; en dónde ver en VIVO por TV

La Liga colombiana llega a su décima jornada con la expectativa puesta en las llegadas de James Rodríguez al Atlético Nacional y Juan Guillermo Cuadrado al Millonarios, dos figuras de la generación dorada que vuelven al campeonato colombiano para elevar el interés de un torneo que entra en su tramo decisivo.

La jornada comienza este viernes con Jaguares-Fortaleza y Santa Fe-Tolima y se extenderá hasta el lunes, en un torneo cuyo calendario ha sido alterado por los aplazamientos derivados de compromisos internacionales y de la emergencia provocada por el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto.

El foco estará el domingo en Medellín, donde Atlético Nacional recibirá a Águilas Doradas. El conjunto verdolaga suma 12 puntos en cinco partidos y ocupa el cuarto puesto, con cuatro victorias y una derrota.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su primer entrenamiento con Atlético Nacional Twitter de Atlético Nacional

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Será además su primer encuentro después de anunciar el regreso de James Rodríguez, quien a sus 35 años vuelve al fútbol colombiano tras casi dos décadas en el exterior.



James será presentado ante sus aficionados, pero todavía no está previsto que debute. Su regreso, sin embargo, ya convirtió al Nacional en uno de los grandes focos de atención de la Liga y prepara desde ahora el esperado duelo contra Millonarios, previsto para el 24 de septiembre.

Los bogotanos, por su parte, visitarán el domingo al Cúcuta Deportivo. Millonarios marcha quinto con 12 puntos en ocho partidos y viene de empatar sin goles con Deportivo Cali, mientras que Cuadrado tendrá que esperar para estrenarse.

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El técnico Alberto Gamero apunta al partido de la undécima fecha, el 19 de septiembre ante Boyacá Chicó, como posible debut del jugador de 38 años.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios. Foto oficial de Millonarios

La fecha también tendrá duelos importantes para la parte baja donde Alianza recibirá al Junior, que apenas suma tres puntos y todavía no gana en el torneo, mientras Pereira y Bucaramanga se enfrentarán en un duelo entre equipos que buscan acercarse al grupo de los ocho.

Once Caldas y Deportivo Cali protagonizarán otro partido con mucho en juego: el conjunto de Manizales es décimo con nueve puntos, mientras el Cali marcha duodécimo con ocho.

Entretanto, en Bogotá, Internacional recibirá a Llaneros, dos equipos separados por apenas tres puntos.

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La jornada se completará con Boyacá Chicó-Medellín, en el que el conjunto antioqueño parte como favorito después de sumar 15 puntos en apenas seis partidos, y el lunes con América-Pasto, un encuentro que enfrenta al líder del torneo, con 20 puntos y todavía invicto, contra el penúltimo clasificado.

Partidos de la décima jornada:

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Fecha Partido Hora Viernes 11 de septiembre Jaguares - Fortaleza 6:15 p. m. Viernes 11 de septiembre Santa Fe - Tolima 8:30 p. m. Sábado 12 de septiembre Internacional de Bogotá - Llaneros 4:05 p. m. Sábado 12 de septiembre Boyacá Chicó - Medellín 6:10 p. m. Sábado 12 de septiembre Alianza - Junior 8:20 p. m. Domingo 13 de septiembre Deportivo Pereira - Atlético Bucaramanga 2:00 p. m. Domingo 13 de septiembre Atlético Nacional - Águilas Doradas 4:05 p. m. Domingo 13 de septiembre Once Caldas - Deportivo Cali 6:10 p. m. Domingo 13 de septiembre Cúcuta - Millonarios 8:15 p. m. Lunes 14 de septiembre América - Pasto 8:00 p. m.

*Todos los partidos serán transmitidos por Win Sports +.