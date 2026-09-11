Jackson Martínez, nuevo refuerzo de Medellín, ¿hasta cuándo firmó contrato con el 'poderoso'?

El delantero colombiano Jackson Martínez, quien se retiró del fútbol profesional en 2020 debido a problemas físicos que marcaron el último tramo de su carrera, volverá al profesionalismo para jugar con el Deportivo Independiente Medellín, anunció este viernes el club cafetero.

Próximo a cumplir 40 años, "Cha cha cha" Martínez desempolvará los botines para jugar en el equipo que lo vio debutar en 2004 y donde cinco años después se coronó campeón y máximo artillero de la liga colombiana, antes de saltar al fútbol internacional.

"Es el regreso de un referente que dejó una huella imborrable en nuestra institución y que, después de construir una destacada carrera internacional, vuelve a vestir de rojo para seguir escribiendo su historia con el DIM", indicó el equipo en un comunicado.

Publicidad

Su contrato va hasta diciembre con la posibilidad de extenderse, "de acuerdo con las condiciones establecidas entre las partes", agregó el club.



Martínez se convirtió en la primera década del siglo en uno de los delanteros colombianos más letales, un rótulo que lo llevó a Jaguares, en México, y luego al Oporto de Portugal en 2012.

En tierras lusas alcanzó el mejor momento de su carrera: marcó 92 goles en 136 partidos, ganó una liga y dos Supercopas de Portugal y fue máximo goleador del equipo durante sus tres temporadas.

Publicidad

Ese rendimiento lo llevó al Mundial de Brasil 2014 con la selección Colombia, a la que defendió por última vez hace once años y con la que anotó nueve tantos en 41 juegos.

En 2015, Jackson aterrizó en Atlético de Madrid, pero allí comenzaron a aparecer los problemas físicos, incluida una grave lesión de tobillo que sufrió en un partido con la Tricolor que terminó condicionando el resto de su carrera.

Luego de pasar por el Guangzhou Evergrande chino y el Portimonense portugués, Martínez estuvo cerca de dos años alejado de las canchas para recuperarse físicamente, hasta que en diciembre de 2020, a los 34 años, anunció su retiro.

El goleador contará en el plantel con las asistencias quirúrgicas de Juan Fernando Quintero, el talentoso mediocampista de su misma generación que dejó River Plate y volvió al Poderoso esta temporada.

Publicidad

La llegada de Martínez se suma a los flamantes fichajes de otros dos referentes de la selección colombiana, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, anunciados el jueves por Atlético Nacional y Millonarios.

El DIM marcha tercero en la liga, a cinco puntos del líder América y con dos partidos menos.