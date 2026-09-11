Vea acá el gol de Linda Caicedo en Real Madrid vs. Deportivo, en el fútbol de España

Linda Caicedo fue protagonista este viernes en el fútbol español, en el que juega con Real Madrid. La colombiana anotó el primer tanto del compromiso para su club frente a Deportivo, cuando el reloj marcaba el minuto 31. Pero eso no fue todo, antes Caicedo había fallado un penalti.

El tanto de la figura de la Selección Colombia llegó luego de una descolgada y de sacar un potente remate de pierna derecha, que fue imposible para la guardameta rival.

El segundo gol para Real Madrid lo anotó Bella Andersson, a los 39 minutos.

🎯 Una definición para repetir en bucle



Golazo de Linda para abrir el marcador en Riazor



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Vea acá el penalti fallado por Linda Caicedo HOY