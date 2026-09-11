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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el gol de Linda Caicedo en Real Madrid vs. Deportivo, en el fútbol de España

Vea acá el gol de Linda Caicedo en Real Madrid vs. Deportivo, en el fútbol de España

Linda Caicedo dijo presente este viernes y le dio apertura al marcador al compromiso del fútbol español. La vallecaucana no para de destacarse con el equipo blanco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Linda Caicedo junto a sus compañeras del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo junto a sus compañeras del Real Madrid femenino.
Foto oficial del Real Madrid femenino

Linda Caicedo fue protagonista este viernes en el fútbol español, en el que juega con Real Madrid. La colombiana anotó el primer tanto del compromiso para su club frente a Deportivo, cuando el reloj marcaba el minuto 31. Pero eso no fue todo, antes Caicedo había fallado un penalti.

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El tanto de la figura de la Selección Colombia llegó luego de una descolgada y de sacar un potente remate de pierna derecha, que fue imposible para la guardameta rival.

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Vea acá el penalti fallado por Linda Caicedo HOY

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