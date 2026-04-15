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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, gigante con un gol en triunfo 4-3 de Bayern Múnich sobre Real Madrid; a semi de Champions

Luis Díaz, gigante con un gol en triunfo 4-3 de Bayern Múnich sobre Real Madrid; a semi de Champions

Luis Díaz apareció en el momento en el que más lo necesitaba Bayern Múnich y con un latigazo de media distancia mandó el balón al fondo de la red, para desatar la euforia en el Allianz Arena.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid.
Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid.
Getty Imágenes

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