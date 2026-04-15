Luis Díaz, gigante con un gol en triunfo 4-3 de Bayern Múnich sobre Real Madrid; a semi de Champions

Luis Díaz se erigió como la principal figura del partido en el que Bayern Múnich venció 4-3 a Real Madrid este miércoles, cuyo resultado le valió a los bávaros el paso a la semifinal de la Champions League 2025/2026. Cuando más cerrado estaba el juego, con los 'merengues' resguardados en defensa, el colombiano apareció para sacar un remate potente, que venció la resistencia total en el Allianz Arena. El global fue de 6-2 a favor de los alemanes, que ahora se enfrentarán a PSG.

El colombiano tuvo contacto con el balón, sus compañeros lo buscaron; pero solamente hasta los instantes finales del trepidante compromiso fue que dijo presente e hizo un aporte fundamental para seguir soñando con Bayern en el título del prestigioso torneo organizado por la UEFA.

Los goles en la tarde este miércoles fueron obra de Pavlovic, Harry Kane, Díaz y Ollise; mientras que por los españoles anotaron Güler y Kylian Mbappé.

Y aunque no logró la brillantez y suficiencia de otras presentaciones, para Bayern nuevamente y como ha sido costumbre fueron fundamentales Kane, Ollise y 'Luchito', quienes dijeron presente en el marcador y aparecieron en momentos fundamentales del compromiso.



Gracias a ese tanto contra el encopetado Real Madrid; Díaz Marulanda llegó a 6 anotaciones en la Champions y aún esa cifra puede seguir creciendo.

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Hay que indicar que el equipo de Arbeloa terminó con diez jugadores ante la expulsión de Camavinga, otra vez señalado y que había saltado a la cancha para reforzar la zona media al minuto 62.

-- Ficha técnica:

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4.- Bayern Múnich: Neuer; Stanisic (Davies, min. 45), Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry (Musiala, min. 61), Luis Díaz; y Kane.

3.- Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy; Bellingham, Valverde, Güler; Brahim (Camavinga, min. 62), Mbappé y Vinícius.

Goles: 0-1, min. 1: Güler; 1-1, min. 6: Pavlovic; 1-2, min. 29: Güler; 2-2, min. 38: Kane; 2-3, min. 42: Mbappé; 3-3, min. 87: Luis Díaz; 4-3, min. 94: Olise.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Mostró cartulina amarilla a Militao (min. 40) y a Rüdiger (min. 70) por parte del Real Madrid y a Kompany (min. 42) por parte del Bayern Múnich. Además, expulsó a Camavinga por doble amonestación (mins. 78 y 87).

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Allianz Arena de Múnich ante cerca de 75.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex futbolista del Real Madrid José Emilio Santamaría.

