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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich vs Real Madrid por Champions League

Vea el golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich vs Real Madrid por Champions League

Cuando quedaban pocos minutos para el final del partido, en el Allianz Arena, Luis Díaz sacó su magia y, con un potente remate, venció al arquero, Andriy Lunin.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol en la Bundesliga
Getty Images

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