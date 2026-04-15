Vea el golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich vs Real Madrid por Champions League

Luis Díaz, cada vez más adentro de los corazones de los hinchas del Bayern Múnich. A lo largo de la temporada y desde que llegó, se ganó un puesto en la titular y, de paso, ha recibido el cariño de la gente, gracias a sus goles y asistencias. Por eso, este miércoles 15 de abril, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, contra Real Madrid, no podía ser la excepción.

En una serie que se le estaba complicando al equipo bávaro, ya que los 'merengues' iban ganando 2-3, lo que significaba que la serie estaba igualada 4-4, el guajiro tomó las riendas. Espectacular pared con Jamal Musiala, que le devolvió el esférico de taco, y excelente definición para vencer al guardameta, Andriy Lunin, para el 3-3 parcial y desatar la fiesta en el Allianz Arena.



Vea el gol de Luis Díaz, con Bayern Múnich vs. Real Madrid, por Champions League