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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y sus goles con Sporting Lisboa le valieron un reconocimiento en Portugal

Luis Javier Suárez y sus goles con Sporting Lisboa le valieron un reconocimiento en Portugal

El dealantero samario tuvo una buena campaña con Sporting Lisboa en el fútbol portugués, y por ello recibió una distinción importante. ¡Acá lo que pasó con Luis Javier Suárez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 30 de may, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
AFP

Luis Javier Suárez fue uno de los jugadores colombianos que tuvo una buena temporada en el balompié de Europa. Pese a que no logró salir campeón con el Sporting Lisboa, supo dejar huella en el campo de juego con goles, asistencias y noches mágicas de fútbol.

Precisamente, esa renta en lo personal le permitió ser distinguido en la Liga de Portugal, finalizada la temporada. Hay que precisar que el atacante de la Selección Colombia culminó como el máximo artillero del campeonato con 28 goles y seis asistencias en 32 partidos disputados.

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A raíz de esta buena campaña con los 'leones', Suárez Charris fue seleccionado en el 'Equipo Ideal' del certamen portugués 2025/2026.

Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez es el máximo goleador de la Liga de Portugal 2025/26 -
AFP

"Luis Suárez, máximo goleador de la Primeira Liga en la temporada 2025/26 con el Sporting, completó el once ideal de la competición", se leyó en el encabezado del informe del diario 'O Jogo' en su página web, este sábado.

Y es que el delantero, de 28 años, recibió en varias ocasiones el premio como el mejor jugador del partido, entre otros reconocimientos, siendo su primera temporada con el Sporting Lisboa.

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"Durante su temporada de debut en Portugal, Suárez fue elegido mejor jugador del partido en diez encuentros de la Primeira Liga, un récord para la campaña, y también fue nombrado Delantero del Mes y Jugador del Mes en enero y febrero", agregaron en el tabloide anteriormente citado.

Maxi Araújo, Morten Hjulmand y Francisco Trincão sus compañeros en el Sporting Lisboa también quedaron en este once de la Liga de Portugal.

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A continuación el 'Equipo Ideal' en la Primeira Liga 2025/2026:

Arquero: Diogo Costa (FC Porto).
Defensas: Jakub Kiwior (FC Porto), Jan Bednarek (FC Porto), y Alberto Costa (FC Porto/SC Braga).
Centrocampistas: Victor Froholdt (FC Porto) y Rodrigo Zalazar (SC Braga).
Carrileros/Extremos: Maxi Araújo (Sporting CP).
Delanteros: Luis Javier Suárez (Sporting CP) y Vangelis Pavlidis (SL Benfica).

El próximo reto del samario

Ahora, Luis Javier espera trasladar esos goles que anotó con Sporting Lisboa a la Selección Colombia en el Mundial 2026. El samario se alista para jugar su primera Copa del Mundo con los colores de la 'amarilla'.

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Antes de viajar a territorio norteamericano, la 'tricolor' enfrentará a Costa Rica en duelo de preparación pactado para este lunes 1 de junio , en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 6:00 de la tarde. Este juego lo podrá ver EN VIVO porr TV en la señal principal de Gol Caracol, Ditu y en este portal: www.golcaracol.com

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