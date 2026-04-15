El feo gesto de Alexander-Arnold con Luis Díaz en Champions; y eso que fueron compañeros

Bayern Múnich y Real Madrid se 'sacaron chispas' en la serie de cuartos de final de la Champions League. Luego de que, en la ida, el club alemán se hubiera impuesto por 1-2, en el estadio Santiago Bernabéu, la vuelta estuvo electrizante y nadie se guardó nada. Prueba de ello fue lo que sufrió Luis Díaz con su excompañero, Alexander-Arnold.

En medio de la intensidad con la que se vivió, más allá de los cinco goles que se presentaron en la parte inicial, para el 2-3 a favor del 'merengue', el guajiro perdió un guayo. En ese momento, el lateral inglés no se lo alcanzó, sino que, por el contrario, se lo pateó afuera de la cancha, en un gesto que no pasó desapercibido y dio de qué hablar.



Así fue como Alexander-Arnold pateó el guayo de Luis Díaz en Champions League

🚨 Luis Diaz a perdu sa chaussure et Trent a décidé de lui donner un coup de pied! pic.twitter.com/FQnTC0nf0e — Authentik Football (@Authentikfoot) April 15, 2026

🚨Luis Díaz lost his shoe and then Trent Arnold decided to kick his shoe away!



Former teammates now enemies on the field!!!! pic.twitter.com/u2FxDkalfM — Futball Centa (@futballcenta) April 15, 2026

Luis Díaz perdió su guayo y Alexander Arnold le dio una patada. De amigos a enemigos. pic.twitter.com/ujBbLSnQTg — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) April 15, 2026