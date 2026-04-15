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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El feo gesto de Alexander-Arnold con Luis Díaz en Champions; y eso que fueron compañeros

El feo gesto de Alexander-Arnold con Luis Díaz en Champions; y eso que fueron compañeros

Poco importó que hubieran compartido en Liverpool y prueba de ello fue lo que le hizo el inglés a Luis Díaz, en Bayern Múnich vs. Real Madrid, en el Allianz Arena.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Alexander-Arnold le pateó el guayo a Luis Díaz, en Bayern Múnich vs. Real Madrid, por Champions League
Alexander-Arnold le pateó el guayo a Luis Díaz, en Bayern Múnich vs. Real Madrid, por Champions League
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