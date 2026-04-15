¿Por qué Kylian Mbappé se enojó con la hinchada del Bayern Múnich? su cara lo dice todo

Con un doblete de Arda Guler y un tanto de Kylian Mbappé, Real Madrid le ganaba 2-3 al Bayern Múnich, igualando la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, tras los primeros 45 minutos del choque que disputaban en el Allianz Arena.

Güler abrió el marcador a los 39 segundos, tras un error de Manuel Neuer; cinco minutos después, empató Pavlovic con un cabezazo a la salida de un córner; respondió de nuevo Güler a la media hora con un gol de falta, volvió a empatar Harry Kane con un disparo desde dentro del área y Kylian Mbappé desniveló la balanza tras culminar un contragolpe.

De esa manera, muchos lo catalogaron como el mejor partido del año. Sin embargo, las polémicas no faltaron y una de ellas se presentó antes de que rodara la pelota. Cuando se realizaba el el minuto de silencio por el fallecimiento de José Emilio Santamaría, la hinchada alemana no lo respetó y eso no le gustó nada al francés, que mostró su enojo.



Así fue el enojo de Kylian Mbappé con la hinchada del Bayern Múnich en Champions League