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Gol Caracol  / ¿Por qué Kylian Mbappé se enojó con la hinchada del Bayern Múnich? su cara lo dice todo

¿Por qué Kylian Mbappé se enojó con la hinchada del Bayern Múnich? su cara lo dice todo

Antes de que empezara el partido de cuartos de final de Champions League, el francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, no ocultó su molestia por un hecho de irrespeto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Enojo de Kylian Mbappé con la hinchada del Bayern Múnich por Champions League
Enojo de Kylian Mbappé con la hinchada del Bayern Múnich por Champions League
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