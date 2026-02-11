“Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise son el mejor ataque de la historia de Bundesliga”

Luis Díaz ha encajado a la perfección en el Bayern Múnich, consolidándose como titular indiscutible, adaptándose a un nuevo fútbol en Europa y asumiendo la exigencia que hay de vestir la camiseta del equipo bávaro, uno de los más poderosos del mundo. Y en medio de eso, su conexión con Harry Kane y Michael Olise en el frente de ataque es algo que viene dando estadísticas que ya son históricas en Alemania.

Por eso, en la página del equipo teutón dedicaron una nota para resaltar lo que vienen consiguiendo juntos el colombiano, el inglés y el francés, que tiene asombrados no solo a los hinchas, sino también a todo el Viejo Continente, dejando cifras que nunca se habían visto a nivel ofensivo.



Luis Díaz hace historia en la Bundesliga

"Con 79 goles en 21 partidos, el FC Bayern Múnich es claramente el mejor ataque de la historia de la Bundesliga (antes eran 68 goles en 21 partidos en la 2021/22)", resaltaron de inmediato sobre la marca que tienen hasta el momento y que ya los pone a Díaz, Kane y Olise como el tridente más contundente en la Liga de Alemania.

Y para profundizar más en las estadísticas que están registrando, señalaron que "Harry Kane, que ya marcó el comienzo de una nueva era con su fichaje por el FC Bayern hace dos años, ha encontrado el complemento perfecto con los fichajes de Michael Olise y Luis Díaz esta temporada. Juntos, han sumado la increíble cifra de 77 participaciones de gol tras 21 jornadas, todo un récord para un trío en la Bundesliga".

Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich. Getty

Hasta el momento el británico es el líder de participaciones de gol con "29, seguido de Olise (26) y Díaz (22), cifras lo dicen todo: el ataque del FC Bayern no solo es fuerte, sino que es históricamente excepcional".



Desde la dupla en ataque de Arjen Robben y Franck Ribery, en el equipo alemán no disfrutaban de dos extremos con tanta calidad, habilidad y de paso que aportaran tantos goles en una temporada. "Especialmente destacable es la pareja de extremos formada por Díaz y Olise, la primera de este tipo en la historia de la Bundesliga que, tras 21 jornadas, suma 20 participaciones de gol cada uno. Esta combinación de velocidad, técnica y capacidad goleadora hace que el ataque del Bayern sea impredecible y tremendamente peligroso", destacaron en la página del club bávaro.