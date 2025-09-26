Luis Díaz y un partido redondo con Bayern Múnich: vea acá su asistencia a Harry Kane

Luis Díaz sigue marcando la diferencia con Bayern Múnich, y tras reportarse en el marcador frente al Werder Bremen, el guajiro se reportó con asistencia.

Al minuto 65, 'Lucho' gambeteó a sus rivales y asistió a Harry Kane, quien marcó el 3-0 parcial en el Allianz Arena. El número '14' ha formado una gran dupla con el delantero inglés.

Vea acá la asistencia de Luis Díaz HOY con Bayern Múnich vs. Werder Bremen en la Bundesliga:

Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu! 🥇



Sadece 104 maçta. 👏 pic.twitter.com/QpW9nwpRJg — S Sport Plus (@ssportplustr) September 26, 2025