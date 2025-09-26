Luis Díaz y un partido redondo con Bayern Múnich: vea acá su asistencia a Harry Kane

Publicidad
Luis Díaz sigue marcando la diferencia con Bayern Múnich, y tras reportarse en el marcador frente al Werder Bremen, el guajiro se reportó con asistencia.
Al minuto 65, 'Lucho' gambeteó a sus rivales y asistió a Harry Kane, quien marcó el 3-0 parcial en el Allianz Arena. El número '14' ha formado una gran dupla con el delantero inglés.
Harry Kane, 21. yüzyılda kulübüyle 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu! 🥇— S Sport Plus (@ssportplustr) September 26, 2025
Sadece 104 maçta. 👏 pic.twitter.com/QpW9nwpRJg
