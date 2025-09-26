Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y un partido redondo con Bayern Múnich: vea acá su asistencia a Harry Kane

Luis Díaz y un partido redondo con Bayern Múnich: vea acá su asistencia a Harry Kane

El guajiro es fundamental en el Bayern Múnich y este viernes ante Werder Bremen tuvo un buen rendimiento en el Allianz Arena. ¡Acá el video de la jugada de Luis Díaz!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Luis Díaz en juego del Bayern Múnich contra Werder Bremen por la Bundesliga.
Luis Díaz en juego del Bayern Múnich contra Werder Bremen por la Bundesliga.
@FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad