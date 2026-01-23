Luis Díaz le abre puertas en Bayern Múnich a figura de Liverpool; ya prepara millonada

Reveladoras noticias llegan desde territorio europeo, respecto al Bayern Múnich, de Luis Díaz; quien podría volver a compartir cancha con un 'viejo conocido' del Liverpool.

Se trata de Cody Gakpo, extremo que le peleó la posición 'mano a mano' al guajiro en los 'reds', y que ahora podría volver a ser su competencia en el conjunto ‘bávaro’.

Y es que, según lo informó el medio 'Bayern Space', “el éxito de Díaz en el Allianz Arena ha llevado al Bayern a contemplar una oferta de 75 millones de euros (65 millones de libras, 88 millones de dólares) por Gakpo”. Esto, pensando en lo que será el resto de temporada.

Luis Díaz no para de brillar en el Bayern Múnich. Getty

Al parecer, el neerlandés no era la primera opción; por el contrario, era uno de las alternativas que estaban sobre la mesa. Sin embargo, tras la fallida operación por Yan Diomande, hubo un inminente cambio de planes en Múnich.



Gakpo y los puntos favorables, que lo acercan a Bayern Múnich

Así como con la operación de Luis Díaz, ahora con el neerlandés no es la excepción; el primer filtro para la llegada de los refuerzos en el conjunto alemán es Max Eberl, quien es el director deportivo de los 'bávaros'.



Y justamente, tras conocerse la negativa por parte del marfileño para arribar a Bayern Múnich; en el conjunto donde actualmente juega Luis Díaz ya demostraron debilidad por el juego del neerlandés, de quien esperan un mismo impacto y éxito inmediato como el del guajiro.

“Los 'bávaros' han vuelto hacia Gakpo después de que el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, rechazara la oportunidad de mudarse a los actuales campeones alemanes. El Bayern, liderado por Max Eberl, está buscando activamente un extremo izquierdo”, indicó 'Bayern Space', dejando claro que ahora el primer y más fuerte candidato es el jugador de Liverpool.

Luis Díaz y Cody Gakpo, excompañeros en Liverpool, celebran un gol en la Premier League Getty Images

Además, también revelaron que el director deportivo de Bayern tiene gran deseo por juntar al guajiro con el neerlandés, como en los 'reds': “Eberl es un gran admirador del delantero del Liverpool, y dentro del departamento de exploración del equipo alemán hay una clara creencia de que la gran cantidad de espacio, tiempo y resistencia defensiva reducida en la Bundesliga proporcionarían un entorno ideal para que Gakpo prospere”.

En caso de que el movimiento se concrete en los próximos días, el neerlandés volvería a compartir cancha con Luis Díaz, quien ya sabe lo que es triunfar juntos. Habrá que esperar si Kompany decide ponerlos juntos o, por el contrario, ponerlos en una competencia sana por la titularida.