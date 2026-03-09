¿Mintió Xavi?; desde la Liga de España negaron que Lionel Messi iba a regresar al Barcelona

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este lunes que "no es verdad" que Leo Messi hubiese estado a punto de volver al Barcelona en 2023, como aseguró Xavi Hernández, y que nadie del club azulgrana preguntó por "su incorporación".

El exfutbolista y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández afirmó en una entrevista al diario La Vanguardia que Messi "estaba fichado", pero Joan Laporta, entonces presidente y actual candidato a la reelección, "lo tiró para atrás porque no quería una guerra con él".

"Leo estaba fichado. En enero de 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", declaró Xavi.

Javier Tebas, en declaraciones a Teledeporte, desmintió a Xavi Hernandez. "Eso no es verdad", aseguró.



"Primero teníamos que haber sabido lo que Messi quería cobrar para entrar dentro del 'fair play' financiero del Barça, que por aquel entonces era complicado, y saber en qué condiciones venía, al ser un jugador que viene tasado con un valor muy elevado tendría muchas dificultades", explicó Tebas, y subrayó que nadie del Barcelona en aquella época preguntó "por la incorporación" de Messi.

Lionel Messi es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. El argentino fue una de las figuras que más brilló en el FC Barcelona, club en el que el ‘10’ azulgrana jugó durante 17 temporadas. A lo largo de su trayectoria con el equipo catalán consiguió numerosos títulos, entre los que destacan 10 Ligas, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 8 Supercopas de España y 3 Supercopas de Europa.

Sin embargo, más allá de los trofeos obtenidos, el mayor logro de “La Pulga” fue el cariño y la admiración que sembró entre los hinchas culés. Durante años, el argentino regaló innumerables momentos de alegría, emoción y fútbol de alto nivel a la afición del Barcelona.

Lionel Messi, Neymar Jr. y Luís Suarez Foto: AFP

Con el paso del tiempo, el equipo también incorporó a dos grandes delanteros: el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar Jr.. Junto a Messi formaron el recordado tridente ofensivo conocido como MSN, que protagonizó grandes actuaciones y se convirtió en uno de los ataques más temidos del fútbol mundial.

No obstante, con el paso de los años el tridente se fue disolviendo. El primero en abandonar el club fue Neymar en 2017, cuando fichó por el Paris Saint-Germain. Posteriormente, Luis Suárez dejó el Barcelona en 2020. Finalmente, en 2021, también llegaría el turno de Messi de despedirse del club catalán.

Joan Laporta y Xavi Hernández en el Barcelona - Foto: AFP

El argentino dejó oficialmente el Barcelona el 5 de agosto de 2021, y tan solo cinco días después, el 10 de agosto, fue presentado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain (PSG). Su salida se debió principalmente a los problemas económicos del club y a las restricciones financieras impuestas por LaLiga española, que impidieron renovar su contrato.

A pesar de ello, durante mucho tiempo se habló de varios intentos por traer de regreso al ‘10’ al Barcelona. Uno de los nombres más mencionados en ese proceso fue el del exfutbolista y entrenador Xavi Hernández, quien aseguró haber hablado con Messi sobre un posible regreso. Sin embargo, años después, el propio presidente del club, Joan Laporta, desmintió públicamente esas declaraciones.