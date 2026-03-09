Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Mintió Xavi?; desde la Liga de España negaron que Lionel Messi iba a regresar al Barcelona

¿Mintió Xavi?; desde la Liga de España negaron que Lionel Messi iba a regresar al Barcelona

El mundo de fútbol tuvo la lupa puesta frente al posible regreso del '10' Lionel Messi al Barcelona en el 2023, pero hay versiones encontradas sobre las negociaciones entre las partes.

Por: EFE
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Xavi Hernández
Xavi Hernández
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad