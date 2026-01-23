Luis Javier Suárez y el equipo que cuadra caja por sus goles en Sporting; lo exprimen al máximo

Luis Javier Suárez sigue siendo tema noticioso en el fútbol europeo; especialmente por reciente información que lo relaciona directamente a su exequipo, tras haberle anotado un doblete al PSG por la Champions League.

Y es que, según informan desde Portugal, el colombiano habría hecho que Sporting Lisboa pagara otro monto adicional a Almería por él; independiente a que los lusos ya habían desembolsado un poco más de 23 millones de euros a los españoles para su traspaso, en la ventana de transferencias pasada.

¿Por qué? La razón es muy sencilla, pues, Almería se habría adelantado a los hechos y, dentro del contrato firmado con el conjunto de Lisboa, puso una cláusula en la que debía recibir una importante cantidad de dinero, siempre y cuando el ‘cafetero’ cumpliera con unas metas goleadoras durante la temporada.

Luis Javier Suárez es gran figura en Sporting Lisboa. X de @SportingCP

A la fecha, con todavía varios meses por delante, Luis Javier Suárez ya logró dichos objetivos con el Sporting, que hoy por hoy son tema de felicidad en las oficinas del conjunto español.



¿Cuánto dinero adicional tiene que pagar Sporting Lisboa a Almería?

Así como lo afirmó en las últimas horas el diario ‘Récord’, de Portugal; el delantero colombiano tenía una meta de participar o incidir en 25 goles durante toda la campaña con los ‘leones’, para generarle unos ingresos extra a Almería.



Pues, tras los dos goles frente al PSG, el ‘cafetero’ igualó e, incluso, superó dicha cifra, logrando estar presente en 26 anotaciones del Sporting Lisboa, por lo que los lusos deberán pagar un poco menos de un millón de euros a los españoles, quienes todavía siguen sacando rédito con la venta de ‘Lucho’.

Publicidad

“El Sporting paga más al Almería por Luis Suárez. El delantero colombiano ya alcanzó (e incluso superó) las 25 participaciones directas de gol, cumpliendo así uno de los objetivos que conllevan un bonus de 750.000 euros”, citó el medio local, que reveló el motivo y la cifra que los ‘leones’ deberán desembolsarle al exequipo del goleador ‘cafetero’.

Luis Javier Suárez en Almería AFP

Respecto a la influencia de 25 tantos; es importante destacar que Luis Javier actualmente suma 22 dianas con el cuadro ‘verdiblanco’ durante toda la temporada; sumadas a cuatro asistencias. Todo esto, entre la Copa de Portugal, la Copa de la Liga, Champions League y la Primeira Liga.