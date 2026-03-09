“Me preocupa que James Rodríguez esté lesionado, pero llega a Selección Colombia y arregla todo”

James Rodríguez es el capitán y una de las principales figuras de la Selección Colombia, por lo que su presente tiene trascendencia actualmente a pocos días de los partidos preparatorios frente a Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo, respectivamente, ya que hasta el momento no juega oficialmente desde noviembre y no ha debutado con el Minnesota United, en la MLS.

Sobre el tema opinó Carlos 'Pibe' Valderrama, quien respaldó al cucuteño por lo que le da a la 'tricolor', pero se mostró inquieto por las molestias que no lo han dejado estrenarse en su nuevo equipo en el fútbol internacional.



'Pibe' Valderrama respalda a James Rodríguez en Selección Colombia

En entrevista con 'ESPN', Carlos Valderrama se enfocó en señalar que "la preocupación que tengo yo personalmente es que está lesionado, cuando él esta bien no hay problema, ya sabemos todo lo que demuestra en la Selección Colombia", de la misma manera respaldando al '10' y enfatizando en que "se pone esa camiseta, la bandera y cambia todo, ya lo ha demostrado, no es de ahora, sino siempre".

Por la misma línea, el 'Pibe' no ocultó la realidad de los últimos años de James Rodríguez, especialmente en los clubes, donde a veces ni tiene regularidad o protagonismo, pocos minutos, o lesiones, pero para la 'tricolor', siempre está listo.

"El problema, lo que pasa es que llega a los equipos, no juega, se lesiona, pero llega a la Selección Colombia y nos da alegrías, eso está claro", agregó, para luego mencionar que "el problema ahora es que está lesionado y vienen dos partidos y yo estaba optimista de que estará en los partidos (contra Croacia y Francia), porque faltan 20 días".



James Rodríguez, mediocampista colombiano del Minnesota United, en un partido de la MLS Twitter de Minnesota

Para terminar, Valderrama puntualizó que Rodríguez Rubio "llega a la Selección y se arregla todo, ya lo ha demostrado, llega y no tenemos problema", resaltando una vez más la figura del cucuteño adentro y afuera de la cancha durante tantos años, a pesar de sus problemas a nivel de clubes.

El Minnesota United ha disputado ya tres partidos de la MLS, pero en ninguno ha sumado minutos James. En el primero llevaba pocos días entrenando con el plantel del cuadro de los 'Loons'. Para el segundo contra el Cincinnati fue convocado, pero el técnico lo dejó en el banquillo de suplentes todo el compromiso. Y cuando todo indicaba que llegaría su debut en el encuentro del sábado frente al Nashville, se lesionó horas antes y no pudo ser tenido en cuenta.

Así las cosas, el '10' de la Selección Colombia tendría apenas dos compromisos antes de unirse a la 'tricolor' para los duelos de fogueo contra Croacia y Francia. Los rivales a los que se enfrentaría en la Major League Soccer serían el Vancouver Whitecaps (domingo 15 de marzo), y el Seattle Sounders (domingo 22 de marzo).