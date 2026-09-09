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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz no para de lucirse en Alemania; le ganó reto a dos figuras del Bayern Múnich

Luis Díaz no para de lucirse en Alemania; le ganó reto a dos figuras del Bayern Múnich

En redes sociales, una reconocida aerolínea puso a prueba a tres jugadores del Bayern Múnich, entre ellos el colombiano Luis Díaz, quien terminó ganando. ¡Hay video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Getty Images.

El colombiano Luis Díaz es de nuevo noticia en el Bayern Múnich, pero esta vez no por una gran acción en un partido oficial. El extremo hizo parte de un reto junto a otras dos figuras del club, a quiénes les ganó. Todo quedó grabado en video.

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La aerolínea Emirates, patrocinador del Bayern, invitó a Luis Díaz, Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović a realizar una duda prueba de controlo y puntería.

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"¡Es hora de que Bayern Múnich asuma el desafío Emirates Drone Drop! Cuanto más lejos es el gol, más grande es el marcador. Una gota. Un toque. Un ganador. ¿Quién triunfará: Luis Díaz, Joshua Kimmich, o Aleksandar Pavlović?", se lee en la publicación que se hizo viral en redes sociales.

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El reto consistía en controlar un balón que era liberado desde un dron y posterior mente rematar a tres mini canchas que estaban a distintas distancias. La de 36m daba 3 puntos, la de 29m, dos puntos, y la de 24m, un punto.

Kimmich y Pavlović anotaron en la cancha de 29m, mientras que Díaz marcó en la 36m, imponiéndose en la dinámica.

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Cabe recordar, que, Bayern Múnich debuta este jueves en la Champions League contra Bodo Glimt, en el Allianz Arena.

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