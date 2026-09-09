Johan Mojica y una inesperada declaración; "es el mejor entrenador del mundo ahora"

Johan Mojica, jugador del Getafe, elogió a su actual técnico, José Bordalás, del que dijo que le "gusta su estilo", y se mostró agradecido por haber "caído de pie" con él desde su llegada al club madrileño este verano.

El futbolista colombiano, de 34 años, llegó a España en 2013 procedente del Deportivo Cali para jugar en el Rayo Vallecano. Posteriormente también vistió los colores del Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca, hasta su llegada este curso al Getafe.

En el club madrileño está a las órdenes de José Bordalás, con el que esta temporada disputará competición europea en la Liga Conferencia.

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"Es el mejor del mundo ahora. Tengo una excelente relación con él. Me he enfrentado diez años seguidos contra él y ahora se ha dado la oportunidad de trabajar juntos. Me habían hablado lo exigente que era pero me gusta su estilo. Creo que he caído de pie con él y me ha recibido muy bien", dijo Mojica, durante la presentación de los cromos Panini en la sede de LaLiga.



Johan Mojica fue gran figura con Getafe frente al Partizán en juego de 'play-offs' de la Europa League. Foto oficial del Getafe

"Yo estoy muy feliz de seguir jugando en España, llevo trece años acá, y es evidente que estoy a gusto trabajando para el Getafe y para el profe Bordalás. Es un placer, va mucho a cómo veo el fútbol y esa manera de competir con todo lo que se tiene y como se deben ganar las cosas", comentó.

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Para Mojica "los hechos avalan el trabajo a nivel de rendimiento" de Bordalás.

"La gente confunde la intensidad con pegar al rival. Es un equipo que agota todos los recursos que hay por cómo compite y eso hace que tenga hambre y deseo ardiente por ganar. La mentalidad es sentir el placer por ganar y lo inculca muy bien a todos los jugadores. Mucho jugador se potencia con su manera de dirigir y el cuerpo técnico que lo arropa", concluyó.