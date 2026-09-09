Vea el golazo de Lamine Yamal en Barcelona vs. Feyenoord, en la Champions League

Este miércoles, en el Camp Nou, Barcelona le pasó por encima al Feyenoord y Lamine Yamal dio su aporte con un golazo de tiro libre.
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Yamal tomó la responsabilidad de cobrar un balón parado. El extremo derecho sacó un gran remate de pierna zurdo, bien ajustado al poste.
Vea el gol de Lamine Yamal:
NO PODÍA FALTAR EL SUYO: ¡¡GOLAZO TOTAL DE TIRO LIBRE DE LAMINE YAMAL PARA FIRMAR EL 3-0 DE BARCELONA SOBRE FEYENOORD!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026
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