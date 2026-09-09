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Gol Caracol  / Vea el golazo de Lamine Yamal en Barcelona vs. Feyenoord, en la Champions League

Vea el golazo de Lamine Yamal en Barcelona vs. Feyenoord, en la Champions League

Lamine Yamal completó la goleada del Barcelona sobre el Feyenoord con una gran anotación de tiro libre. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Lamine Yamal, figura del Barcelona.
AFP.

Este miércoles, en el Camp Nou, Barcelona le pasó por encima al Feyenoord y Lamine Yamal dio su aporte con un golazo de tiro libre.

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Yamal tomó la responsabilidad de cobrar un balón parado. El extremo derecho sacó un gran remate de pierna zurdo, bien ajustado al poste.

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