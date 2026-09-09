Nerviosismo en Argentina por continuidad o no de Lionel Scaloni como DT de la albiceleste; "cansado"

Finalizando el mes de septiembre y en el inicio de octubre se tienen previstos los partidos de preparación internacional de las selecciones nacionales de la primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Ante ese panorama, las noticias empiezan a moverse en la agenda informativa y en Argentina, por ejemplo, se ha comenzado a hablar de la renovación del contrato del entrenador Lionel Scaloni.

Y en ese aspecto existen versiones encontradas en la prensa y en el ambiente se ha comenzado a hablar de una decisión que viene meditando el timonel que supo salir campeón en la Copa del Mundo Catar 2022.

La periodista Verónica Brunatti informó este miércoles en su cuenta de X que "Estoy cansado. El entrenador de la Selección Argentina se lo manifestó así a Chiqui Tapia (presidente de la AFA) y evalúa no continuar al frente de la Albiceleste".

Publicidad

Mientras tanto, desde otros frente informativos, se indicó ante esas afirmaciones que la Asociación del Fútbol Argentino viene a la expectativa de lo que pueda pasar con el exitoso profesional de Pujato, en la provincia de Santa Fe.



Así en una nota de 'TyC Sports' se detalló que "es cierto que la noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección afecta lo que pueda decidir Scaloni, pero lo determinante para que continúe o no será saber cómo se sentirá él para trabajar. El nuevo proyecto que surgirá será mas desgastante porque la Scaloneta, tal cual la conocemos, el mejor equipo de época, terminó en Nueva York".

Lo que es claro es que Scaloni no ha empezado a hablar de una renovación de contrato y que espera que sigan pasando las semanas, para analizar el tema con detenimiento. Por lo pronto, no hay muchas luces de lo que pueda suceder y a hoy, hay una alta probabilidad de que Argentina tenga que salir a buscar nuevo técnico para el seleccionado albiceleste.

Publicidad

Lionel Scaloni con la Selección de Argentina AFP

Publicidad

En AFA intentan convencerlo para que siga. Por ahora, su continuidad está en stand by.