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Al Bayern Múnich, con Luis Díaz, le meten presión; "habrá que ver lo que vaya pasando"

Cuando recién empieza la temporada y el conjunto alemán, con Luis Díaz en sus filas, se prepara para debutar en Champions League, le enviaron un claro mensaje.

Por: AFP
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
AFP

Bayern Munich anunció públicamente sus intenciones en la Champions League, con su estrella goleadora Harry Kane revelando la ambición total del club: "Tiene que ser nuestro año".

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El conjunto alemán se quedó dolorosamente cerca el año pasado frente al posterior campeón, Paris Saint-Germain, en una semifinal desenfrenada.

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El PSG ganó 5-4 en un alocado partido en la ida y desesperó al Bayern con un 1-1 en la vuelta en Múnich para avanzar a la final, donde derrotó al Arsenal, también en la capital bávara, en los penaltis para conquistar su segunda corona consecutiva.

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El Bayern inicia su campaña en casa contra la sorpresa noruega del curso pasado, Bodo-Glimt, el jueves en el cierre de una primera jornada que excepcionalmente se disputa durante tres días en lugar de los dos habituales.

Quienes están cerca del club, como el exmediocampista y campeón en 2013, Bastian Schweinsteiger, creen que solo la falta de profundidad podría descarrilar las esperanzas del Bayern.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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Dos semifinales en tres años

El entrenador bávaro, Vincent Kompany, dejó claro que la Liga de Campeones es el principal objetivo en el curso 2026-2027, junto a los títulos nacionales normalmente dominados por el Bayern.

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"Los objetivos con el Bayern siempre son los más altos: ganar la Bundesliga, ganar la Pokal (Copa), ganar la Liga de Campeones... y quizá incluso ganar todos los partidos", declaró Kompany a la revista del club en agosto.

El Bayern, seis veces campeón de Europa, ha alcanzado dos veces las semifinales de la Liga de Campeones en los tres años de Kane en el club, pero no ha ido más lejos.

El Bayern también estuvo a un paso de la final en la 2023-2024, pero se convirtió en la penúltima víctima del recorrido de un Real Madrid lanzado hacia el título.

Kane fue sustituido cuando el Bayern tenía una ventaja de un gol con seis minutos por jugarse en la vuelta, y el gigante blanco marcó dos veces en tres minutos para dar la vuelta a la eliminatoria.

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"Sí, estamos muy cerca", dijo Kane, a 'TNT Sports', sobre las opciones del Bayern esta temporada, recordando que el curso pasado los alemanes fueron eliminados por el PSG, "un equipo que ha ganado la Liga de Campeones dos años seguidos".

"No hay ninguna vergüenza en eso", explicó.

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"Ahora afrontamos esta temporada diciendo que tiene que ser nuestro año. Tenemos que encontrar la manera de lograrlo", sentenció.

Luis Díaz y Bayern Múnich celebran la victoria y clasificación en la Copa Alemania
Luis Díaz y Bayern Múnich celebran la victoria y clasificación en la Copa Alemania
Getty Images

"Suerte en el momento justo"

Durante mucho tiempo criticado por su falta de trofeos colectivos, Kane suma ahora cinco desde su llegada al Bayern en 2023 —incluidas dos Bundesligas y una Copa de Alemania— y asegura que ahora sabe lo que hace falta para ganar.

"No se trata solo de ser el mejor equipo. A veces también necesitas un poco de suerte en el momento justo", afirmó el capitán de la selección inglesa.

La suerte con las lesiones probablemente definirá la temporada del Bayern. El Bayern hizo solo dos incorporaciones importantes en verano.

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Llegaron el marroquí Ismael Saibari, que puede jugar en cualquier posición del frente de ataque, junto con el comodín alemán Nathaniel Brown.

Schweinsteiger afirmó que la profundidad puede ser un problema, especialmente con la incertidumbre que rodea a Jamal Musiala.

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Tras desvanecerse en partidos de pretemporada, Musiala reveló que sufre un trastorno neurológico que puede provocar convulsiones, aunque pudo regresar sin incidentes en el empate sin goles del sábado ante el Schalke.

"Habrá que ver. Hay quien sugiere que aún pueden estar uno o dos jugadores cortos", dijo Schweinsteiger a la AFP.

"La situación de Musiala es complicada, así que será interesante ver cómo lo gestiona el Bayern Munich, porque a lo largo de una temporada necesitas opciones fuertes en el banquillo", recordó.

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