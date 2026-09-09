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Gol Caracol  / Vea el gol de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs Abha en la Liga de Arabia Saudita

Vea el gol de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs Abha en la Liga de Arabia Saudita

A sus 41 años, el delantero portugués, Cristiano Ronaldo, sigue haciendo historia en el fútbol y marcó uno de sus tantos más característicos en su carrera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de sept, 2026
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Cristiano Ronaldo, delantero portugués, anotó con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, anotó con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita
AFP

Cristiano Ronaldo siempre se ha caracterizado por tener un buen remate con ambas piernas, pero, en especial, por su cabezazo. Y es que ha firmado una serie de goles impresionantes, saltando y ganando por los aires. Por eso, aunque el tiempo pase, no olvida su técnica y manera para imponerse a sus rivales.

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En esta ocasión, el portugués llegó desde atrás, a pura velocidad, saltó y conectó un potente cabezazo imposible de atajar para el guardameta, Donovan Léon. Dicha anotación llegó al minuto 22, para abrir el marcador en el estadio Alawwal Park. De esa manera, se acerca a los 1.000 tantos, ya que ahora tiene 979.

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Cristiano Ronaldo celebra gol con Al Nassr - Foto:
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