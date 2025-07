Luis Díaz no se acelera ni se nubla ante los rumores del Barcelona; "tenemos que hablar"

Luis Díaz pasa sus últimos días de descanso en Colombia. El guajiro ha sido noticia diaria en los medios del 'viejo continente' por una posible transferencia al Barcelona, que se volvió a reactivar en las últimas horas y todo por el no rotundo por parte de Nico Williams, quien renovó su contrato con el Athletic Bilbao hasta 2035.

Ahora bajo este panorama, las intenciones de los 'azulgranas' apuntan nuevamente al actual futbolista del Liverpool inglés, en luchar por contratarlo en este mercado de pases. Díaz Marulanda se refirió a su futuro deportivo, no se acelera ni se nubla ante los rumores del mercado de transferencias, se muestra tranquilo.

"No se sabe todavía, estamos ahí hablando con las directivas, estamos tranquilos donde estoy, y entonces nada. Estamos ahí en temas de hablar", esas fueron las palabras del oriundo de Barrancas en conversación con 'Win'.

En medio de toda la charla, no faltó la pregunta por el fallecimiento repentino de su compañero en los 'reds', Diogo Jota, a causa de un accidente automovilístico junto a su hermano André. 'Lucho' contó como se enteró de la noticia, afirmando que se le salieron las lágrimas y que lo recordará como un gran amigo en su corazón.



¿Cuál es el plan del Barcelona con Luis Díaz?

Luego de que se cayera la operación con el menor de los hermanos Williams, en la prensa deportiva catalana reportaron que desde las toldas de los 'blaugranas' apostarán como 'Plan A' por el exJunior de Barranquilla. Por la muerte de Diogo Jota, en Barcelona esperarán unos días, entendiendo la pérdida de su compañero y amigo en Liverpool, para reactivar las conversaciones con su entorno, su representante y las directivas de los 'reds'.

Además, tienen como plus desde los 'culé' que habría disposición desde el lado del '7' de la Selección Colombia; pelearían hasta el final. En caso tal de que el negocio no prospere con Luis Díaz, también tendrían una alternativa; el nombre que sale a flote es el Marcus Rashford, quien tiene 27 años y que desde el Manchester United buscarían una nueva cesión porque el técnico en los 'diablos rojos' no lo tendría en cuenta para la temporada que se avecina.