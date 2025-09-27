Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Israel Premier Tech, excluido de histórica carrera de ciclismo "por razones de seguridad"

Israel Premier Tech, excluido de histórica carrera de ciclismo "por razones de seguridad"

Luego de lo ocurrido en la Vuelta a España, donde se presentaron protestas por la presencia del Israel Premier Tech, los organizadores de una carrera tomaron esta medida.

Por: AFP
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Israel Premier Tech.
Israel Premier Tech.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad