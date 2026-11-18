La preocupación en el entorno de la Selección Colombia por el estado físico de Gustavo Puerta ha disminuido considerablemente, tras conocerse el primer diagnóstico médico. Aunque las imágenes del mediocampista vallecaucano abandonando el compromiso del martes frente a Chile - empate 0-0 - con evidentes muestras de dolor encendieron las alarmas, los exámenes iniciales descartaron una lesión de extrema gravedad en su rodilla.

Así lo reveló la periodista Marcela Monsalve en Noticias Caracol, quien entregó detalles actualizados sobre la evolución del mediocampista del registro del Olympiacos de Grecia y los pasos a seguir en su proceso de rehabilitación.

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Según el reporte desde el lugar de concentración, Puerta Molano fue trasladado de urgencia a un centro asistencial tras el encuentro de preparación contra la 'roja', y en donde los especialistas entregaron un parte de tranquilidad preliminar.

Gustavo Puerta en Chile vs. Colombia en partido de preparación. Foto: AFP

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"Amanecemos con un panorama muchísimo mejor. Ayer (martes) lo llevan de inmediato al centro médico y lo primero que descartan es una rotura de ligamento en su rodilla. Nos hablan, por ahora, de un esguince y va viajar en las próximas horas a territorio de Grecia, a unirse a su equipo y recuperarse ahí", señaló en su informe.



La noticia cae como un alivio en el entorno de la Selección Colombia y en su club, sobre todo después de ver al talentoso volante, de 23 años, regresando al hotel con evidentes signos de dolor que apuntaban a una ausencia prolongada. Sin embargo, este reporte médico preliminar descartó el peor escenario y confirmó una molestia de menor complejidad.

"Ayer (martes) lo vimos a la llegada del hotel con la pierna inmovilizada, en muletas, pero en medio del panorama que teníamos ayer, hoy es más alentador", concluyó Monsalve, confirmando que Puerta emprenderá regreso a suelo griego para ponerse bajo las órdenes del departamento médico de su club y continuar allí con los estudios complementarios y su respectiva recuperación.

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¿Qué dijo Néstor Lorenzo tras el 0-0 con Chile que cerró el 2026 para la Selección Colombia?

"Nosotros tenemos muchos jugadores con mucho futuro, con mucho talento, pero que a lo mejor no son titulares indiscutidos en sus clubes. Estamos insistiéndoles a ellos mismos para que se hagan más protagonistas en sus clubes, y bueno, se está construyendo un equipo para competir", sostuvo en rueda de prensa.