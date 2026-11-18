La clasificación del América de Cali a la gran final de la Copa BetPlay 2026 terminó envuelta en un ambiente de alta tensión en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Luego del empate 1-1 frente a Internacional de Bogotá —resultado que selló un marcador global de 3-2 a favor del conjunto rojo vallecaucano—, los ánimos se caldearon en el terreno de juego, una vez sonó el pitazo final.

El encuentro había llegado a sus instantes finales con la serie igualada, luego del tanto de Johan Caballero para la visita al minuto 53. No obstante, un cabezazo de Marcos Mina cuando el cronómetro marcaba el 87', le devolvió la ventaja en el global a los dirigidos por David González, desatando así la euforia en la ciudad de Cali y dejando sin margen de reacción al cuadro capitalino.

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Así las cosas, en medio de las celebraciones de la 'mechita' y la frustración por la eliminación de los visitantes, éstos últimos fueron a encarar al atacante del América, Luis Quiñones, en un sector del campo del Pascual que ya no estaba en el plano principal de la transmisión oficial. En cuestión de segundos, el cruce verbal escaló a empujones y reclamos entre futbolistas de ambos planteles.

América de Cali e Internacional de Bogotá se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero, por Copa BetPlay Colprensa

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En los videos difundidos en redes sociales, se observa el momento en que el técnico del América, David González, tuvo que correr de inmediato hacia el tumulto para separar a sus jugadores y evitar que la discusión pasara a mayores o derivara en expulsiones que comprometieran la nómina para la disputa del título de Copa Colombia contra Once Caldas, que hizo lo propio frente a Atlético Nacional.



Finalmente, el árbitro Bismarks Santiago logró controlar el incidente sin mostrar tarjetas rojas.

Hay que indicar que la final del certamen que reúne a los equipos de la A con los de la B, comenzará en territorio vallecaucano y se definirá en Manizales.