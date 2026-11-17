Los clubes de fútbol de Brasil perderán tres puntos en el Campeonato Brasileño a partir de la temporada 2028 si se atrasan en el pago de salarios, anunció este martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La decisión, que pretende contribuir a sanear las cuentas de los equipos, se adoptó en una reunión celebrada por la CBF y los dirigentes de los clubes de primera y segunda división.

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La norma aprobada establece que, 20 días antes del inicio del Campeonato Brasileño, los clubes deben demostrar a la Agencia Nacional de Regulación y Sostenibilidad del Fútbol (ANRESF) que están al corriente en el pago a los deportistas y al cuerpo técnico.

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En caso de retraso en el pago de los salarios, el club será sancionado y comenzará la competición con tres puntos menos, según un comunicado de la CBF.



Nueve de los 20 clubes de primera división se atrasaron en el pago de salarios este año, según informaciones aportadas por los equipos al sistema de juego limpio financiero recopiladas por el medio deportivo Ge.

En la reunión de la CBF, el presidente de la ANRESF, Caio Resende, presentó un diagnóstico financiero con datos correspondientes al periodo comprendido entre 2023 y 2025, que estudió 14 clubes de primera división.

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La mayoría de esos clubes, 10 de los 14, presentaron resultados financieros negativos en el período, a pesar de que los ingresos operativos crecieron un 48 % y la facturación por transferencias de jugadores se disparó un 144 %.

En esas tres temporadas, la nómina salarial aumentó un 50 % y los costos relacionados con la contratación de jugadores se incrementaron un 135 %, según el estudio.