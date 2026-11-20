Luis Díaz apareció dentro de los nominados al mejor atacante de la temporada en los premios Globe Soccer Awards, cuyas designaciones se conocieron en las últimas horas a través de las redes sociales de la mencionada distinción.

El delantero del Bayern Múnich viene de hacer una relevante temporada y ahora se presenta una posibilidad de codearse con los atacantes más destacados del planeta. Hay que indicar que a su llegada al conjunto de la Bundesliga se adaptó a la perfección, recibió la confianza del entrenador Vincent Kompany y conformó un triplete de respeto en la zona ofensiva de los 'bávaros' junto al inglés Karry Kane, recientemente elegido como el 'Balón de Oro', y el francés Michael Olise.

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Díaz Marulanda se ha convertido de esa manera en pieza clave en Bayern e incluso por estos días se espera su recuperación y puesta a punto total después de haber sufrido una lesión.

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Acá los nominados a Globe Soccer Awards para mejor delantero

Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Ousmane Dembélé (Barcelona), Luis Díaz (Bayern Múnich), Erling Haaland (Manchester City), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Múnich), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Lautaro Martínez (Inter de Italia), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Michael Olise (Bayern Múnich), Raphinha (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelona).

Vota por los finalistas en la App de Globe Soccer o en https://vote.globesoccer.com. Hay que indicar que el proceso es gratuito, ya que basta con acceder a la sección 'Best Forward', hacer clic sobre el nombre de Luis Díaz y validar el voto para que sume en el conteo general que definirá al grupo de finalistas antes de la gala.

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Los siguientes son los candidatos a mejor jugador de los Globe Soccer Awards

Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Ousmane Dembélé, Federico Dimarco, Désiré Doué, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Vinícius Júnior, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, João Neves, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, Bukayo Saka, William Saliba, Dominik Szoboszlai, Vitinha, Lamine Yamal.

