Flamengo, equipo en el que viene con buen nivel el colombiano Jorge Carrascal, tan sólo necesita de un empate en la visita que le hará el sábado al Palmeiras por la antepenúltima jornada del Campeonato Brasileño, una final anticipada entre los dos punteros en la clasificación, para conquistar el título de la Liga de este año.

A falta de sólo tres jornadas para el final del torneo, Flamengo, que defiende el título que obtuvo en 2025, lidera la clasificación del Campeonato Brasileño con 79 puntos, seis más que los del Palmeiras (73), su inmediato escolta y el único con posibilidades matemáticas de arrebatarle el título.

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Flamengo y Palmeiras, las dos mayores potencias del fútbol brasileño en la actualidad, fueron precisamente los dos primeros en la clasificación el año pasado, en ese orden.

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Un empate o una victoria en la casa del Palmeiras, pese al favoritismo del club paulista en su cancha de suelo sintético en el estadio Nubank Park, le permitirá a los cariocas, comandados por el técnico portugués Leonardo Jardim, festejar su décimo título de Liga.



Una victoria del equipo comandado por el también técnico portugués Abel Braga, en cambio, aplazará la definición del título al menos hasta el martes, cuando Palmeiras visitará al Chapecoense en partido anticipado por la penúltima jornada de la Liga.

El conjunto verde tuvo que anticipar su compromiso debido a que el sábado de la próxima semana disputará la final de la Copa Libertadores en Montevideo frente al Estudiantes de La Plata argentino.

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Como el Palmeiras también tiene pendiente la final de la Copa do Brasil, el 6 de diciembre frente al Gremio, Ferreira está en duda de si reserva titulares en el partido con el Flamengo para tenerlos en mejores condiciones en las dos finales.

El entrenador ya admitió que alcanzar el título de la Liga, para lo que necesitará vencer al Flamengo el sábado y a sus otros dos rivales en los partidos pendientes, se convirtió en un objetivo difícil y que el Campeonato Brasileño dejó de ser prioridad.

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Jardim, por su parte, no tiene que preocuparse con otros torneos y podrá alinear a todos sus titulares el sábado, aunque necesitará hacer modificaciones debido a sanciones y lesiones.

El conjunto carioca no podrá contar con el zaguero Léo Pereira ni con el volante chileno Erick Pulgar debido a que tendrán que cumplir una fecha de suspensión tras haber acumulado tres tarjetas amarillas.

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El internacional Danilo, recuperado de una fractura en la mandíbula, es el favorito para sustituir a Pereira, mientras que el centrocampista español Saúl Ñíguez, exjugador del Atlético de Madrid, y Evertton Araújo se disputan el puesto de Pulgar.

Los que sí están confirmados para el partido del sábado son los centrocampistas Lucas Paquetá, Jorginho y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, la columna vertebral del Flamengo, así como el punta colombiano Jorge Carrascal.

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