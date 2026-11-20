"Mundial Sub-17: vea acá a las cinco promesas para ponerles el ojo en la competición". Ese fue el titular del medio 'Globo Esporte' en una nota de este viernes, en la que hizo un paneo por las diferentes nóminas de los equipos participantes y eligió a jugadores que pintan para ser cracks y trascender en el fútbol. Y en ese listado del portal web brasileño se encuentra una de las figuras de la Selección Colombia, que hará su debut este sábado frente a Japón, con transmisión en VIVO por Gol Caracol y Ditu.

Así, el destacado es el extremo José Escorcia, del registro de Atlético Nacional, quien es todo velocidad, potencia y picardía en el juego de banda del seleccionado que dirige Fredy Hurtado.

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"El jovencito llega al Mundial con las credenciales de presentación que le dio su buena campaña en el Sudamericano de la categoría. Escorcia marcó cuatro goles y dio dos asistencias para la conquista del título para Colombia", se leyó en el arranque de la reseña que realizaron.

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Pero además de eso también destacaron que "el colombiano es habilidoso y con buena definición y para destacar que ya debutó como en la profesional con el Atlético Nacional. Es una de las principales amenazas ofensivas de un equipo que llega a Qatar con la moral alta, tras su título continental".



Es evidente que el talento de los 'verdolagas' viene en buen estado de forma, como quiera que el técnico Lucas González ya la ha dado minutos y participación en los partidos del fútbol colombiano y no ha desentonado. Incluso González lo ha elogiado en ruedas de prensa elogiando su carácter y desparpajo para jugar en el más alto nivel.

Miguel Agámez con el número 16, jugador de la Selección Colombia Sub-17 - Foto: Conmebol

De igual manera, en 'Globo Esporte' también pidieron estar atentos de otros talentosos como el brasileño Eduardo Conceição, de Palmeiras; el argentino Giovanni Baroni, de Talleres de Córdoba; del jamaiquino Jahmarie Nolan, del Toronto; y del japonés Maki Kitahara, del MYFC.

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Precisamente Kitahara será rival de Colombia este sábado y apuntaron que "fue la pieza clave en la victoria de Japón en la Copa Asiática Sub-17, donde se proclamó máximo goleador y fue nombrado mejor jugador del torneo. Este mediocampista ofensivo destaca por su habilidad en el uno contra uno y su capacidad para definir con ambos pies".

