Luis Díaz, noticia de último momento en el Bayern Múnich; su entrenador lo confirmó

Este miércoles 29 de octubre, Bayern Múnich se enfrentará a Colonia, en un duelo correspondiente a la Copa de Alemania.

Y minutos previos al inicio del encuentro, Vincent Kompany no se hizo esperar más, anunciando el listado de los once futbolistas que iniciarán el encuentro en el terreno de juego.

Evidentemente, el nombre de Luis Díaz fue el que más destacó, pues, independiente a que se pensaba y hasta especulaba que no sería titular, al final el entrenador belga le dio toda la responsabilidad al guajiro para ir desde el 'vamos'.

El encuentro iniciará a las 2:45 p.m. (hora colombiana), y todas las incidencias y demás detalles las podrá seguir a detalle en www.golcaracol.com.