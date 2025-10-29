Malas noticias para futbolista colombiano, que la 'rompe' en el fútbol español

El delantero colombiano Juan Otero será baja por lesión en el Sporting de Gijón, que milita en la Liga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), según el comunicado emitido este miércoles confirmando su dolencia tras conocerse las pruebas médicas efectuadas en las últimas horas.

Las pruebas médicas han revelado que el futbolista del Chocó sufre una lesión en el bíceps femoral derecho, lo que le alejará varias semanas de los terrenos de juego.

Al tiempo que se confirmó la lesión de Otero, el Sporting también informó de la dolencia sufrida por el extremo español Gaspar Campos, quien está afectado del pectoral mayor y el bíceps braquial izquierdo.

Ambos futbolistas abandonaron de forma prematura el terreno de juego en el pasado encuentro frente al Zaragoza, correspondiente a la undécima jornada de Liga, y ya han comenzado con su proceso de recuperación, tal y como comunicó este miércoles el club.

Publicidad

Ambos son futbolistas clave para Borja Jiménez, titulares en los tres encuentros que ha dirigido el técnico desde su llegada al banquillo, con el colombiano especialmente atravesando un buen momento de forma al lograr sumar tres goles en este corto lapso de tiempo.

El conjunto de Asturias (norte de España) es sexto de la tabla, con 18 puntos, a cuatro del líder, el Racing de Santander, después se sumar seis victorias y cinco derrotas.

Publicidad

Ahora, habrá que esperar a que el futbolista colombiano haga todo su proceso de recuperación correctamente, para que, en el tiempo que se considere pertinente, vuelva a los terrenos de juego sin el miedo de que exista la posibilidad de recaer y nuevamente lesionarse.

Sumado a eso, se espera que el 'cafetero' logre mantener su nivel tras la lesión, pues, antes de la mala noticia, dentro de sus estadísticas resaltan tres goles y siete asistencias. Es por eso que su ausencia será factor clave y sensible para el equipo de Gijón.