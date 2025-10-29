La Selección Colombia recibió un golazo de Japón: Ua Ono anotó en el Mundial femenino Sub-17

La Selección Colombia femenina Sub-17 saltó al campo 2 de la Academia Mohammed VI, en Rabat, con la ilusión de darle pelea a Japón. Sin embargo, el inicio no fue fácil, ya que el equipo asiático impuso condiciones, generó las primeras ocasiones de peligro y abrió el marcador. Razón por la que la 'tricolor' tuvo que remar contra la corriente en los octavos de final.

Una buena acción colectiva, donde varias jugadoras asiáticas tocaron el balón, llegó a los pies de Ua Ono, quien, en el borde del área, no perdonó. La defensa de la 'tricolor' no estuvo atenta, dejó que se perfilara y sacara un buen remate al ángulo. Fue imposible de atajar para la guardameta del equipo 'cafetero', que 'voló', pero en vano.

Noa Fukushima, jugadora japonesa, celebra su gol contra la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17 Getty Images

Vea el gol de Ua Ono, con Japón vs. Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17