Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia recibió un golazo de Japón: Ua Ono anotó en el Mundial femenino Sub-17

La Selección Colombia recibió un golazo de Japón: Ua Ono anotó en el Mundial femenino Sub-17

Cuando tan solo iban 10 minutos de partido, por los octavos de final de la cita orbital, la Selección Colombia se vio abajo en el marcador, tras un tanto al ángulo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Ua Ono celebra el gol de Japón contra la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17

Publicidad

Publicidad

Publicidad