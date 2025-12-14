Luis Javier Suárez y el anhelo que le cumplió a su hijo; gol con dedicatoria especial

Luis Javier Suárez es el hombre del momento en territorio luso, pero es que, ¡no es para menos! Y es que, desde su llegada a Sporting de Lisboa solo sabe de goles, asistencias y lúcidas actuaciones, así como frente a AVS el pasado sábado 13 de diciembre, por la Liga de Portugal.

Anotando un doblete en la goleada por 6-0, el colombiano fue de los más resaltados en el compromiso, donde también se robó los reflectores con un curioso festejo. Evidentemente, esto no pasó por alto y al final del juego le preguntar al goleador ‘cafetero’ sobre su celebración.

“Este festejo es porque ayer (viernes) mi hijo Charlie, de repente le pusimos música y empezó a bailar así; entonces mi esposa le preguntaba, ‘¿cómo va a celebrar mañana (sábado) papá el gol?’, y se ponía a bailar. Por eso fue el festejo”, dijo Luis Javier Suárez, dejando claro que todo fue obra y gracia de su hijo.

A razão do festejo 🫶🕺🏻 pic.twitter.com/M0cwpEuTHw — Sporting CP (@SportingCP) December 14, 2025

“Cuando marco el primer gol, sabíamos que vendrían más”

Ante los medios de comunicación, el colombiano también otorgó un par de palabras, refiriéndose a lo que fue el triunfo, su actualidad goleadora y el presente en Liga: “Sabíamos que iba a ser un partido complicado desde el primer minuto. Ellos (AVS) entraron al partido más lentos, atascados, pero sabíamos que surgiría una oportunidad de gol, y cuando la hubo, acabamos siendo superiores”.



“Cuando marcamos el primer gol, sentimos que vendrían más, y lo aprovechamos para marcar varios goles en poco tiempo. Queríamos volver a la racha ganadora, veníamos de un empate [Benfica] y una derrota [Bayern] en diferentes competiciones, queríamos ganar, y lo hicimos", agregó Luis Javier Suárez.

Sumado a eso, el ‘cafetero’ habló de la doble anotación en el partido, que le da un plus importante en materia de confianza y más: “Es señal de armonía, de que todo el equipo está bien, estamos jugando bien, estoy ayudando al equipo de la mejor manera que sé, sumando goles, con trabajo y sacrificio".