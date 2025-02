¿Luis Díaz prefiere jugar de extremo o delantero centro en Liverpool? Mensaje a Arne Slot

La llegada de Arne Slot como director técnico de Liverpool significó cambios para algunos jugadores, entre ellos, Luis Díaz . A pesar de que siempre se ha desempeñado como extremo, el estratega apostó por ubicarlo de delantero centro, una posición en la que ha hecho de las suyas, más allá de que no suele ser tan protagonista o peligroso como lo es cuando se ubica por alguna banda.

De acuerdo con la plataforma 'Transfermarkt', en lo que va de la temporada, el guajiro ha disputado un total de 2.367 minutos, repartidos en 37 compromisos, entre Premier League, Champions, FA Cup y Carabao Cup. Allí, ha marcado 13 goles, brindado tres asistencias y recibido tres amarillas. Sin embargo, el dato que llama la atención es cómo ha jugado cada uno de estos duelos.

De los 37 partidos, 25 fueron como extremo por izquierda, 11 oficiando como '9' de área y tan solo uno por la banda derecha. Allí, su mejor desempeño fue por izquierda, marcando seis tantos y dando tres pases de gol, mientras que como atacante centro infló las redes entre ocasiones. Por último, jugando por el costado derecho, no participó en ninguna acción determinante para el club.

Razón por la que, en entrevista con 'ESPN', le preguntaron por el lugar en la cancha donde mejor se siente y Luis Díaz no le hizo el quite, sino que se sinceró y explicó su verdadero objetivo. "En el equipo, lo único que quiero es jugar, donde me toque va a estar bien", afirmó de entrada, dejando claro que, desde que esté en el terreno de juego, es feliz y es todo lo que le importa al 'cafetero'.

Luis Díaz junto a Mohamed Salah en uno de los partidos de Liverpool en la Premier League. Foto: Getty

"El entrenador, Arne Slot, me ha pedido tener movilidad en esa posición, no la conocía mucho, pero creo que hice un buen papel de centro delantero, lo cual ha sido nuevo en mi carrera. Tengo que seguir mejorando, no es fácil. Si estoy jugando estoy contento y es todo lo que importa en lo personal", sentenció 'Lucho', quien ha sonado con fuerza para ser refuerzo del F.C. Barcelona.

Ahora, no fue lo único que dijo y también reveló cómo es su relación con el estratega. "Pasamos mucho tiempo juntos, lo disfrutamos, es un gran técnico que ha impuesto su idea de gran forma, disfrutamos de poder tenerlo. Nos enfocamos en lo que el otro equipo puede hacer y generamos nuestro plan, hay poco tiempo, se trata más de recuperar", sentenció Luis Díaz en esta charla.