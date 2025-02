Luis Díaz se sinceró: así es su relación con Arne Slot, director técnico de Liverpool

Luis Díaz siempre ha demostrado que no existen los imposibles. Prueba de ello es lo que ha vivido a lo largo de la temporada, adaptándose a nuevas posiciones, protagonizando un mano a mano con Cody Gakpo y hasta aguardando por su oportunidad en el banco de suplentes. Y es que, en 12 juegos, el guajiro arrancó afuera de las canchas y, además, no fue convocado para dos duelos.

Pese a ello, sus registros son de 2.367 minutos en total en cancha, repartidos en 37 compromisos, entre Premier League, Champions League, FA Cup y Carabao Cup. Allí, ha inflado las redes en 13 ocasiones y ha brindado tres asistencias; de igual manera, ha recibido tres tarjetas amarillas y no ha sido expulsado. Eso sí, no siempre jugando como extremo, sino también como '9' de área.

Dicha posición ha sido nueva para Luis Díaz y sobre esto se refirió en una entrevista con 'ESPN'. "Lo único que quiero es jugar, donde me toque va a estar bien. Me ha pedido tener movilidad en esa posición, no la conocía mucho, pero creo que hice un buen papel de centro delantero, tengo que seguir mejorando, no es fácil. Si estoy jugando estoy contento", afirmó al respecto y esos cambios.

Pero no fue lo único y también reveló cómo es su relación con el entrenador, Arne Slot. "Pasamos mucho tiempo juntos, lo disfrutamos, es un gran técnico que ha impuesto su idea de gran forma, disfrutamos de poder tenerlo. Nos enfocamos en lo que el otro equipo puede hacer y generamos nuestro plan, hay poco tiempo, se trata más de recuperar", añadió el atacante 'cafetero'.

Luis Díaz, delantero colombiano de Liverpool, está en el radar del Fútbol Club Barcelona AFP

El presente de Liverpool es para enmarcar, siendo líder en la Premier League y ya instalado en octavos de final de Champions League. Razón por la que no ocultó su alegría. "Estamos en una buena posición, hay que disfrutar, no siempre se está en esos momentos. Con la cabeza tranquila, los pies sobre la tierra, partido a partido. Lo más importante es mantenerse", puntualizó Luis Díaz.

Por último, analizó lo que puede ser la serie frente a PSG, por la Liga de Campeones. "Tienen grandes jugadores, he visto partidos y se los recalcaba, están jugando bien, haciendo un buen fútbol. Nosotros también tenemos gran equipo", sentenció. Recordemos que el juego de ida de esta llave será el miércoles 5 de marzo, a las 3:00 de la tarde (Hora de Colombia), en el Parc des Princes.