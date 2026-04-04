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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, presente en el agónico triunfo 3-2 del Bayern Múnich contra Friburgo; qué remontada

Luis Díaz, presente en el agónico triunfo 3-2 del Bayern Múnich contra Friburgo; qué remontada

Este sábado se vivió un verdadero partidazo en la Bundesliga, en el que el Bayern Múnich iba perdiendo 2-0, y lo terminó ganando en la última jugada. Luis Díaz jugó todo el compromiso.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Bayern Múnich vs Friburgo Luis Díaz
Luis Díaz en Bayern Múnich vs Friburgo - Foto:
AFP

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