Luis Díaz, presente en el agónico triunfo 3-2 del Bayern Múnich contra Friburgo; qué remontada

Bayern Múnich remontó y derrotó 3-2 al Friburgo en la fecha 28 de la Bundesliga, en un encuentro emocionante en el que estuvo el colombiano Luis Díaz, titular y durante los 90 minutos de juego en el estadio Europa Park.

Los goles del equipo local fueron de Johan Manzambi y Lucas Holer. Luego, los bávaros le dieron vuelta al resultado gracias a un doblete de Tom Bischof y un tanto agónico, al 90+9 del joven Lennart Karl.

El colombiano Luis Díaz no marcó gol o dio asistencia, pero fue importante por la banda izquierda con varias ofensivas importantes del Bayern Múnich. Además, intentó anotar de chilena, y hasta tuvo una jugadota que iba para el ángulo, pero el arquero del Friburgo se lució y evitó lo que era una gran anotación.

Una remontada in extremis para afrontar con la moral alta la visita al Bernabéu. El Bayern de Múnich se impuso en Friburgo (3-2) gracias un doblete de Tom Bischof y a un tercer gol Lennart Karl en el último suspiro de este partido de la 28ª fecha de la Bundesliga.



Este resultado permite al gigante bávaro aumentar a doce puntos la diferencia con su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund (2º), que visitará este sábado al Stuttgart.

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A tres días de desafiar al Real Madrid en la ida de cuartos de Champions, los hombres de Vincent Kompany vieron cómo se les complicaba el partido ante el octavo de la tabla con los goles de Johan Manzambi (46') y de Lucas Höler (71').

Friburgo vs Bayern Múnich con Luis Díaz AFP

Sin Harry Kane, lesionado, el volante alemán Tom Bischof tomó el testigo goleador (81', 90+2') antes del gol definitivo de Karl (90+7').

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Los muniqueses alcanzan así los 100 goles esta temporada en la Bundesliga, a uno del récord de la temporada 1971/72 (101), cuando aún faltan seis jornadas para el final.

Y con 73 puntos en su casillero, el Bayern se encamina directo hacia su 35º título de campeón de Alemania.