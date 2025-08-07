Luis Díaz, primera titularidad con Bayern Múnich y se jugó un partidazo en 4-0 sobre Tottenham

Bayern Múnich goleó, gustó y ganó en el partido preparatorio sobre Tottenham en duelo de pretemporada en el que jugó el colombiano Luis Díaz, quien por primera vez fue titular con el equipo alemán y estuvo en cancha hasta el minuto 76, cuando ya el técnico Vincent Kompany decidió sustituirlo, luego de un esfuerzo físico y un aporte deportivo importante en la cancha.

Los goles del equipo bávaro fueron de Harry Kane, Kingsley Coman, Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare, para el triunfo categórico.

En cuanto a Luis Díaz, con su primera titularidad en Bayern Múnich, se le vio de menos a más en el trámite del compromiso, pidiendo la pelota, desbordando por las bandas y buscando el pase a sus compañeros en el centro del área.

'Lucho' solamente tuvo una chance clara, luego de un buen pase que no contó con un buen control de pecho de su parte y terminó en las manos del arquero del Tottenham.

Pero en lo que más aportó fue por las bandas, complicando a los laterales y defensas de los 'spurs', quienes lo sufrieron, en especial el argentino Cristian 'Cuti' Romero, quien en una jugada fue a marcarlo con fuerza, hasta pegándole una dura patada, pero Luis Díaz logró salir victorioso de ese duelo con un regate que dejó regado al campeón del mundo. Dicha jugada se volvió viral este jueves en redes sociales, muchos ilusionándose con lo que pueda aportar el guajiro al Bayern Múnich, dando buenas luces en el arranque de esta nueva etapa en Europa.

Lo cierto es que en los minutos iniciales del segundo tiempo el DT Vincent Kompany sacó a la mayoría de los jugadores que estaban en cancha, pero para darle más confianza y que siga sumando tiempo de juego, decidió dejar un rato más a Luis Díaz.

El guajiro ahora se alistará para un partido preparatorio más de pretemporada el próximo martes 12 de agosto frente al modesto Grasshopper, para luego enfocarse en lo que podría ser su primer título y partido oficial en la Supercopa de Alemania, frente al Stuttgart, el sábado 16 de agosto a la 1:30 p.m. (hora colombiana).

El trámite del partido fue todo para un Bayern Múnich que en el primer tiempo solamente se fue ganando 1-0 con un solitario gol de Harry Kane, pero para el segundo tiempo fue todo efectividad y ahí llegaron las anotaciones de Kingsley Coman, Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare, que fueron de gran calidad con remates de media y larga distancia.