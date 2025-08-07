Luis Díaz se bailó al ‘Cuti’ Romero; jugadota individual en Bayern Múnich vs Tottenham

En el partido de Bayern Múnich vs Tottenham este jueves 7 de agosto se dio la primera titularidad del colombiano Luis Díaz, quien en cancha demostró la calidad que lo caracteriza, en especial sus regates, velocidad y el desequilibrio.

Una de las víctimas del alto nivel del nacido en La Guajira fue el argentino Cristian 'Cuti' Romero, quien también lo ha sufrido a nivel de selecciones, quien aunque le entró con fuerza a 'Lucho', ni así puedo quitarle la pelota.

En el primer tiempo del duelo de Bayern Múnich y Tottenham Luis Díaz recibió la pelota por la banda izquierda, donde le llegaron Romero y otro defensor de los 'spurs'. Aguantando la pelota y con regates logró sacarse de la marca de ambos y hacer levantar a los hinchas bávaros tras esa jugadota.



Jugada de Luis Díaz contra Cuti Romero en Bayern Múnich vs Tottenham:

😡patadota del Cuti y jugadota de Luis Díaz 👌🏻