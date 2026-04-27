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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Las cuentas para completar el grupo de los ocho en la Liga Betplay I 2026; con Millonarios en alerta

Las cuentas para completar el grupo de los ocho en la Liga Betplay I 2026; con Millonarios en alerta

Internacional, Santa Fe, Cali, Medellín, Millonarios y Bucaramanga y las cuentas que hacen para estar en finales del fútbol colombiano. Acá la programación de la fecha 19.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Millonarios y Santa Fe siguen con vida en la Liga BetPlay I-2026 y buscarán su tiquete a los cuadrangulares en la última fecha del todos contra todos.
Millonarios y Santa Fe siguen con vida en la Liga BetPlay I-2026 y buscarán su tiquete a los cuadrangulares en la última fecha del todos contra todos.
COLPRENSA.

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