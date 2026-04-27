Las cuentas para completar el grupo de los ocho en la Liga Betplay I 2026; con Millonarios en alerta

Internacional de Bogotá goleó el domingo pasado por 4-0 a Boyacá Chicó en el cierre de la jornada 18 de la liga colombiana, un resultado que lo deja séptimo con 28 puntos y mete presión directa sobre la zona de clasificación a la fase defnitiva del campeonato, a una fecha del final de la liga colombiana.

La jornada, que comenzó el jueves, dejó resultados que explican lo apretado de la tabla: Santa Fe venció por 2-1 a Pasto, Millonarios se impuso por 2-0 a Tolima, Junior empató 1-1 con Cúcuta y Medellín y Deportivo Cali también sumaron puntos en partidos cerrados, evitando que se rompiera la igualdad en la zona media.

Ese equilibrio mantiene una lucha directa por los últimos cupos a los cuadrangulares porque Santa Fe es octavo con 26 puntos y depende de sí mismo, pero con escaso margen, mientras Medellín y Deportivo Cali, también con 26, lo siguen de cerca y están obligados a ganar en la última fecha y esperar un tropiezo directo.

América de Cali y Deportivo Cali jugaron por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026 Twitter de América de Cali

Por fuera, la presión es mayor: Millonarios, con 25 puntos y ubicado en la undécima casilla, necesita ganar en la jornada 19 y esperar al menos dos resultados favorables para meterse en los ocho.



Con este panorama, la última fecha definirá los clasificados en una liga marcada por la irregularidad, en la que varios equipos históricos llegan con opciones matemáticas pero dependiendo de terceros, en una jornada final que se jugará con calculadora en mano y alta tensión en múltiples plazas.

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Acá las cuentas para clasificar al grupo de los ocho mejores:

7. Internacional, 28 goles y +2

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-Si gana pasa directamente.

-Si empata, debe esperar que no ganen Cali y Medellín.

-Si pierde, debe esperar que Cali y Medellín no ganen, y que Millonarios no gane.

8. Santa Fe, 26 puntos y +5

-Si gana, debe esperar que Medellín y Cali no goleen.

-Si empata, debe esperar igualdades de Medellín y Cali en sus partidos y que Millonarios no gane

9. Cali, 26 puntos y +4

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-Si gana, esperar que Medellín no sume 3 puntos.

-Si empata, debe esperar derrota de Medellín, de Santa Fe (por más de 3 goles) y que Millonarios no gane.

10. Medellín, 26 puntos y +3

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-Si gana, debe esperar empate o derrota del Cali.

-Si empata, debe espera que Santa Fe y Cali caigan y y que Millonarios no gane.

11. Millonarios, 25 puntos y +8

-Si gana, tiene que esperar que Cali y Medellín no ganen.

-Si empata, debe esperar caídas de Santa Fe, Cali y Medellín y que Bucaramanga pierda o empate.

12. Bucaramanga, 23 puntos y +7

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-Obligado a ganar y que pierdan Santa Fe, Cali y Medellín y que Millonarios empate o pierda.

Programación Jornada 19 Liga Betplay: (entre el 1 y el 3 de mayo, días y horas por confirmar en Dimayor)

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