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Gol Caracol  / Luis Díaz, solo en el segundo tiempo; vibrante empate 3-3 de Bayern Múnich con Heidenheim

Luis Díaz, solo en el segundo tiempo; vibrante empate 3-3 de Bayern Múnich con Heidenheim

Para la parte complementaria del partido de la Bundesliga de este sábado, el DT Kompany mandó a la cancha a Kane, Luis Díaz y Olise y todo surtió efecto.

Por: AFP
Actualizado: 2 de may, 2026
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Luis Díaz
Luis Díaz; jugador del Bayern Míunich
AFP

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